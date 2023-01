Omicidi nell’alta società: disposti a tutto/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

Omicidi nell’alta società, film di Rai 2 diretto da Hans Werner

Omicidi nell’alta società: disposti a tutto è un film del 2010 di genere commedia e giallo, che andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 16.35 di oggi, 14 gennaio. Il film è di origine tedesca ed è stato diretto da Hans Werner. Tra i personaggi più importanti del cast ci sono Fritz Wepper, Sophie Wepper, Sonja Kirchberger, Nicole R. Beutler, Armin Rohde, Michael Greiling, Merab Ninidze, Horst-Günter Marx, Oliver Tobias e Diana Herold.

L'eliminatore/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

L’opera cinematografica Omicidi nell’alta società: disposti a tutto è stata prodotta nei territori dell’Austria e della Germania. Si tratta di un film di genere poliziesco e commedia, uscito nelle sale cinematografiche tedesche il 14 Gennaio 2010, mentre in quelle italiane il 24 Giugno 2012. Le riprese del film sono avvenute in Germania. Alcune location dell’opera cinematografica sono Heiligendamm, Ostesee e Mecklenburg-Western Pomerania. Il film Omicidi nell’alta società: disposti a tutto è stato prodotto con il titolo originale di Mord in bester Gesellschaft: DAS eitle Gesicht des Todes.

Safe/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Omicidi nell’alta società: disposti a tutto, la trama del film

Leggiamo la trama di Omicidi nell’alta società: disposti a tutto. Rita Theisen è una donna che vuole sposarsi con un giovane di nome Ricky, e si reca presso la sua tenuta per far sapere delle sue nozze alla famiglia. I suoi figli Johannes e Sophia non accolgono in modo benevolo la notizia e sono disposti a fare qualsiasi cosa per proteggere la loro vita da ricchi oziosi.

Successivamente il giovane Ricky viene trovato morto proprio nella cappella in cui si sarebbero dovute tenere le nozze. Per la sua morte viene accusato Max, amministratore della tenuta e amante di Sophia. Intanto il Dottor Winter cerca di risolvere la contorta questione tra numerosi sospetti e indizi, finendo la terapia che non si è mai ultimata con Rita Theise sua vecchia paziente.

Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne

© RIPRODUZIONE RISERVATA