Omicidi nell’alta società Il volto della morte/ Su Rai 2 il film con Frtiz Wepper

Omicidi nell’alta società Il volto della morte, film di Rai 2 diretto da Hans Werner

Omicidi nell’alta società Il volto della morte va in onda su Rai 2 oggi, sabato 7 gennaio 2023, a partire dalle 16.35. Si tratta del quinto della serie, la regia è di Hans Werner. Realizzata in Germania, gli attori protagonisti della fiction sono Fritz Wepper nel ruolo del dr. Winter e Sophie Wepper nel ruolo di sua figlia Alexandra. In questo episodio hanno lavorato al fianco degli attori principali anche Lara Joy Korner, Erol Sander, Max Tidof e Thure Riefenstein.

“Omicidi nell’alta società” conta ben quindici episodi, il primo risale al 2007 mentre l’ultimo è stato realizzato nel 2017. In Italia sono arrivati sul piccolo schermo a distanza di un anno. L’attore tedesco Fritz Wepper deve la sua notorietà alla serie Tv di genere giallo-poliziesco “L’ispettore Derrick” dove ha ricoperto il ruolo dell’ispettore Harry Klein, stretto collaboratore dell’ispettore capo Derrick interpretato da Horst Tappert.

Omicidi nell’alta società Il volto della morte, la trama del film

Passiamo ad analizzare la trama di Omicidi nell’alta società Il volto della morte. Alexandra Winter (Sophie Wepper) è figlia di uno psichiatra che, oltre ad esercitare la sua professione nella città tedesca di Monaco di Baviera, collabora con la polizia nella ricerca di pericolosi criminali. La ragazza va ad abitare a Stamberg, in un piccolo appartamento; il vicino di casa si chiama Stefan Kroninger (Thure Riefenstein) ma, nonostante il suo fascino, Alexandra ha la sensazione che l’uomo nasconda qualche cosa. Rheza Hamadin (Erol Sander) è un affermato chirurgo plastico e le sue clienti sono tutte benestanti.

Quando qualcuna di loro viene trovata morta, il dottor Winter pensa immediatamente a Manfred Borchert (Max Tidof), un assassino seriale da poco fuggito dal carcere psichiatrico dove era rinchiuso. Intanto Alexandra comincia a lavorare nella redazione di un importante quotidiano, è la sua prima esperienza lavorativa e sta cercando notizie utili che le consentano di scrivere un pezzo sul dottor Hamadin. Viene a sapere che la moglie del medico è scomparsa da un paio d’anni e nessuno ha mai trovato il corpo. Alexandra continua ad approfondire le sue ricerche e, grazie al suo intuito, arriva ad una spiacevole conclusione: il vicino Stefan ha a che fare con la scomparsa della signora Hamadin. Il professor Wendelin Winter e sua figlia si rendono conto che i peggiori omicidi accadono proprio nel bel mondo della cosiddetta alta società.











