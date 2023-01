Omicidi nell’alta società: la carta del destino/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

Omicidi nell’alta società: la carta del destino, film di Rai 2 diretto da Peter Samann

Omicidi nell’alta società: la carta del destino va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 16:35. Si tratta di una pellicola prodotta e realizzata nel 2011 con la regia di Peter Samann il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tra gli altri Fritz Wepper, Sophie Wepper, Peter Davor, Heinz Hoenig, Andrea Eckert, Kathrin Kuhnel e Debora Weigert. Il principale protagonista maschile di questa pellicola è l’attore e doppiatore tedesco Fritz Wepper nato a Monaco di Baviera il 17 agosto del 1948 è diventato famoso per aver preso parte a numerose serie televisive proposte anche in Italia tra cui L’ispettore Derrick e Un ciclone in convento.

Suo padre era un avvocato peraltro arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale è dichiarato disperso in Polonia nell’anno 1945. Per quanto riguarda la sua carriera Le prime esperienze sono arrivate addirittura all’età di nove anni con la partecipazione ad un programma radiofonico in cui recitava per programmi per bambini. Invece per quanto concerne il grande schermo ricordiamo diversi film che hanno ottenuto un successo a livello internazionale tra cui Il Ponte, L’ultimo treno da Vienna per la regia di Arthur Hiller, Cabaret di Bob Foss, Le Dernie Combat diretto dal cineasta Luc Besson e diverse serie tv di ottimo successo tra cui anche Der Kommissar e Dream Hotel.

Omicidi nell’alta società: la carta del destino, la trama del film

Leggiamo la trama di Omicidi nell’alta società: la carta del destino. Il dottor Winter a un certo punto riceve un’insperata telefonata da un suo vecchio compagno di scuola di nome Walter il quale gli chiede di tornare frettolosamente a Berlino per dargli il supporto e collaborare anche in prima persona per l’importante campagna elettorale che vede impegnato Gerard per ottenere il ruolo di sindaco della capitale tedesca. Si tratta di una importante novità che potrebbe cambiare gli scenari di vita del povero dottore che come al solito si troverà a dover gestire un omicidio che si palesa in maniera drammatica all’interno dello staff che collabora con il candidato sindaco. In particolare dopo poche ore che il dottore è arrivato nella città di Berlino una stretta collaboratrice del candidato sindaco di nome Tania viene trovata annegata all’interno della sua auto precipitata in un fiume.

Inizialmente le autorità locali e in particolare il commissario che si occupa dell’indagine si convince che si tratti di un classico incidente magari con la donna che ha avuto una piccola disattenzione che ha indotto l’auto a sbandare ed uscire fuori di strada con la rovinosa caduta nel fiume. Tuttavia non può essere più considerato un incidente in ragione di alcuni elementi che lo stesso dottore valuta e soprattutto con un secondo omicidio che riguarda una donna di nome Marianna famosa per essere una cartomante a cui il candidato sindaco faceva spesso e volentieri di riferimento o quantomeno si vedeva settimanalmente.

La vicenda diventa ancora più inquietante perché emerge che il candidato sindaco aveva confidato tutti i suoi segreti più oscuri proprio a quella cartomante che ora era stata ritrovata morta in maniera inspiegabile. La vicenda si complica per il loro comune amico ma il dottore saprà riavvolgere il nastro e valutare al meglio tutti gli equilibri e gli intrecci di potere che si palesano per portare avanti una fondamentale campagna elettorale verso un ruolo che permetterà di gestire importanti appalti e ricchezze provenienti da ogni parte del mondo.











