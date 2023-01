Omicidi nell’alta società La fine della canzone/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

Omicidi nell’alta società La fine della canzone, film di rai 2 diretto da Hans Werner

Omicidi nell’alta società La fine della canzone sarà trasmesso su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 16:35. Si trattava di una pellicola che rappresenta un episodio della lunga serie televisiva omicidi in alta società diretto dal regista Hans Werner il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori ormai diventati famosi tra il pubblico italiano tra cui Fritz Wepper, Sophie Wepper, Jurgen Tarrach, Max Volkert Martens, Ilse Neubauer e Dunja Rajter.

Tra i principali protagonisti di questo episodio televisivo c’è l’attrice tedesca Sophie Margarita Wepper nata a Monaco di Baviera il 18 ottobre del 1981. Si tratta di una vera e propria figlia d’arte In quanto suo padre è il famoso attore tedesco Fritz che molti ricorderanno quale splendido protagonista in diverse serie televisive tra cui Un ciclone in convento e L’ispettore Derrick. Sin da giovane ha Dunque iniziato a pensare ad una carriera nel mondo della recitazione riuscendo ad esordire proprio in televisione con un episodio del 1991 della serie L’ispettore Derrick per cui al fianco del suo papà. Nel corso degli anni è stata inserita in tante altre sei televisive film arrivati anche in Italia come Un ciclone in convento, Rosamunde Pilcher – Vento sul lago, Dream Hotel, Soko 5113, Squadra Speciale Cobra 11 e Die Rosenheim – Cops.

Omicidi nell’alta società La fine della canzone, la trama del film

In questo episodio della serie televisiva Omicidi nell’alta società La fine della canzone il protagonista è un ex cantante di nome Ronnie che sta cercando di vivere la vita con maggiore tranquillità e soprattutto di tanto in tanto si ritrova ad essere protagonista di piccoli concerti nei quali puntualmente si radunano i suoi vecchi fans. Negli ultimi anni il suo carattere è cambiato in maniera importante anche perché stanco delle continue attenzioni delle persone che lo fermano praticamente ovunque per chiedere una fotografia oppure un semplice autografo.

Che lui abbia sempre avuto un rapporto burrascoso con il proprio pubblico è cosa risaputa e questo ben presto lo metterà nei guai perché una sua sfegatata fan viene ritrovata morta nei pressi della sua casa. La polizia è coadiuvata anche dal Dottore che immancabilmente partecipa alle indagini, inizia a pensare che effettivamente dietro l’omicidio ci sia proprio lo zampino dell’ex cantante che magari in un momento di ira ha esagerato nel suo comportamento causando dei danni mortali alla donna. Tuttavia non può essere ancora incriminato e soprattutto condotto in carcere perché manca un movente e soprattutto delle prove che potrebbero incastrarlo.

Le cose precipitano ulteriormente quando nella piscina della sua villa viene ritrovata una seconda donna che sembra essere a sua volta una fan anche se tra di loro non c’era alcun genere di rapporto. Dalle indagini emerge che la donna è stata sentita mentre minacciava il cantante evidenziando l’intenzione di raccontare ai giornali scandalistici alcune informazioni personali che lei era riuscita a carpire. Adesso la polizia poteva contare su un movente e quindi la posizione dell’ex cantante di colpo diventa particolarmente problematica. Quando tutto sembra portare ad essere l’artista il responsabile dell’omicidio ecco che il dottore aiuta la polizia nell’indirizzare lo sguardo verso il vero assassino ossia il manager dello stesso cantante che stava cercando in ogni modo di proteggere il suo assistito ma evidentemente aveva esagerato.











