Il picco degli omicidi a sfondo politico in Usa ha superato quello degli anni 60 ed è in netto aumento il fenomeno delle violenze e del terrorismo contro precisi gruppi di persone e i loro rappresentanti. L’analisi dello scienziato Peter Turchin, e del suo team che studia le tensioni sociali in atto e la cliodinamica degli eventi che ciclicamente si ripetono in base a modelli matematici, propone anche una previsione per la tendenza in futuro basata sui dati reali. Come sottolinea infatti nel commento al database delle statistiche sulla frequenza degli assassini nel corso degli anni, dal 2020 al 2024 si sono verificati sette omicidi.

Questi, sebbene siano la metà di quelli avvenuti tra il 1860 ed il 1880, sono comunque maggiori di quelli dell’ultimo record storico tra fine 60 e inizio anni 80. Nel conteggio sono stati considerati quelli che avevano come obiettivo personaggi legati alla politica, quindi anche il tentativo di attentato contro Donald Trump, ma soprattutto l’assassinio della presidente della Camera del Minnesota Melissa Hortman e di suo marito, la sparatoria del senatore dello Stato John Hoffman e di sua moglie, l’omicidio di Brian Thompson da parte di Luigi Mangione.

Peter Turchin: “Il declino del benessere ha favorito il ritorno alla violenza per destabilizzare la politica”

Nell’esame dei fenomeni di violenza politica e omicidi che hanno avuto come obiettivo personaggi uccisi fondamentalmente a causa delle ideologie che rappresentavano, Peter Turchin non ha incluso l’ultimo in termini di tempo, che è quello dell’attivista Charlie Kirk. Il caso sarà infatti inserito nelle statistiche dei prossimi 5 anni e questo rende il conteggio precedente ancora più significativo. Anche perchè allo stesso tempo si stanno intensificando anche gli episodi di terrorismo, inteso come attacco indiscriminato contro una massa di persone, che negli Stati Uniti è ampiamente rappresentato dalle sparatorie, che attaccano la società nel complesso.

Questo ritorno all’insurrezione come strumento per provocare l’instabilità politica, secondo lo studio, deriva dal declino del benessere e dal senso di precarietà che ha portato gradualmente comuni cittadini ad unirsi a movimenti radicalizzati per combattere contro un sistema ingiusto. Una sorta di contro elite di punitori moralisti che utilizzano il malcontento popolare per agire, sia in forme organizzate che singolarmente trasformandosi in assassini e terroristi.