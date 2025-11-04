A La vita in diretta si parla dell'omicidio di Aurora Tila, la 13enne che un anno fa venne buttata dal balcone dal suo fidanzatino: le parole della mamma
Per l’omicidio di Aurora Tila, la 13enne precipitata da un balcone del condominio di Piacenza dove viveva la stessa, il suo fidanzato 16enne è stato condannato a 17 anni di carcere. La procura ne chiedeva 20 e l’imputato (che all’epoca dei fatti aveva 15 anni) si è sempre dichiarato innocente. Il programma di Rai Uno La Vita in Diretta ha parlato ieri con la madre della ragazzina, che ha spiegato: “Avrei sperato in una condanna più lunga, ma mi bastano anche 17, l’importante è che questo ragazzo abbia capito e capirà quello che ha fatto”.
E ancora: “Mia figlia non me la porterà indietro più nessuno, il dolore è una cosa inimmaginabile, ma in tribunale ci siamo tolti grandi soddisfazioni. È stato ammesso che era un feticista e questa cosa a lui ha dato fastidio, al punto che è uscito dal tribunale, e il giudice ha fatto anche uscire la madre dall’aula perché si era ‘stufata’ che il PM parlasse un po’ troppo”. Quindi si è rivolta sempre alla mamma del condannato: “Se sai che tuo figlio è colpevole bastava un po’ di umiltà per chiedere scusa, lei non ce l’ha, è piena di sé”.
OMICIDIO AURORA TILA, LE PAROLE DELLA MAMMA
E ancora: “Il Natale scorso diceva che soffrivamo dello stesso dolore nonostante suo figlio non fosse neanche accusato di omicidio, non mi sembra una madre educata. Noi non soffriamo dello stesso dolore: lei può vedere e parlare con suo figlio, mia figlia è in un’urna, non potrò più vederla, non potrà più crescere, la mia vita è stata distrutta, non è colpa mia se suo figlio ha commesso quello che ha commesso”.
La Vita in Diretta ha parlato proprio con la mamma dell’assassino, che ha spiegato: “Anche la nostra famiglia è distrutta, noi stiamo morendo tutti i giorni. Mio figlio ha commesso il fatto? Io non voglio parlarne. Noi siamo tutti distrutti: noi, nonni e fratelli. Io quello che dovevo dire l’ho già detto, ma le parole vengono interpretate male”, dice riferendosi al contatto ricercato con la mamma di Aurora Tila.
OMICIDIO AURORA TILA: COSA ACCADDE IL 25 OTTOBRE DEL 2024
La 13enne moriva il 25 ottobre dell’anno scorso, dopo un volo di diversi metri da un terrazzino. Subito i fari si erano accesi sul fidanzatino dell’epoca, che aveva negato però il tutto: solo durante il processo è emersa la verità. I due erano saliti all’ultimo piano dello stabile, poi si erano recati su un terrazzino e lui l’aveva appunto spinta di sotto. Lei aveva cercato di aggrapparsi, ma lui l’avrebbe colpita più volte sulle nocche proprio per farla cadere di sotto.
Una scena che – per fortuna – è stata vista da diversi testimoni, ed è per questo che gli inquirenti si sono subito indirizzati verso il 15enne. È arrivata così la condanna in primo grado a 17 anni, una pena elevata ma comunque inferiore a quella che lo stesso avrebbe ricevuto se solo avesse avuto 3 anni in più al momento del fatto, visto che i 30 anni di condanna sarebbero stati plausibili per il reato commesso. Vedremo se i 17 anni saranno confermati anche in appello o meno.