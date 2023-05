Omicidio a Catania: 50enne uccide il fratello/ Prima la lite poi i colpi di pistola

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in quel di Catania, accusato di omicidio ai danni del fratello. Il presunto killer si chiama Rosario Vitale, come riferiscono i colleghi di CataniaToday, ed è stato fermato stamane dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania in quanto accusato appunto di aver ucciso il fratello Davide, di anni 44, nullafacente, pregiudicato e tossicodipendente, già trattato in passato con tso. Il 50enne Rosario è un cuoco e pregiudicato, e in base ad una prima ricostruzione sembra che l’uomo si sia presentato all’ingresso dell’abitazione del fratello, sita in via Masaccio di San Gregorio di Catania, minacciandolo con un coltello.

Sibora Gagani scomparsa nel 2014, svolta nel giallo?/ Ex compagno arrestato, dubbi...

A quel punto sarebbe nata una violenta lite, alla presenza anche del figlio di Rosario Vitale, di 20 anni, nipote della vittima. Dopo che la situazione è letteralmente degenerata il killer ha esploso tre o quattro colpi di pistola all’indirizzo del parente, fra cui due che hanno colpito il 44enne alla testa e al torace. Due ferite che purtroppo non hanno lasciato scampo alla vittima, che è morto nel giro di pochi istanti.

Lancia nel dirupo il gattino malato/ Video shock: "Non me ne fot*e proprio"

OMICIDIOC ATANIA: LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO

Stando a quanto aggiunge ancora CataniaToday, subito dopo l’omicidio il killer avrebbe spostato il corpo senza vita del fratello, portandolo all’interno del cortile dell’abitazione, per poi presentarsi di sua spontanea volontà presso i militari dell’arma, dove è stato in seguito fermato.

Le forze dell’ordine si sono quindi recate presso l’abitazione della vittima, con i rilievi effettuati dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania, ed è stato accertato che la pistola utilizzata per l’assassinio fosse una Beretta calibro 9×21 con matricola punzonata, quindi illegalmente detenuta, e che è stata in seguito sequestrata dai tecnici del Ris di Messina, insieme allo stesso coltello che Rosario Vitale aveva con se. Sembra che fra i due vi fossero conflitti da anni relativi ad una palazzina: l’arrestato si trova al momento presso la casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”.

Uccise il figlio di 2 anni a coltellate/ Condannata a 20 anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA