Omicidio a Milano Corvetto: 35enne ucciso in un bar/ Freddato a colpi di pistola

Un omicidio si è verificato questa mattina in quel di Milano. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da MilanoToday, l’episodio è avvenuto attorno alle ore 7:15 in via Bessarione 42 angolo pizza Angilberto II, zona Corvetto del capoluogo lombardo. Un uomo sarebbe stato assassinato in un bar e il killer risulta essere attualmente in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine. L’assassino si sarebbe avvicinato al locale in questione per poi presentarsi con una pistola ed esplodere almeno cinque colpi, stando alle prime indiscrezioni emerse, e quindi darsi alla macchia.

Una volta chiamati i soccorsi nel giro di qualche minuto sono intervenuti sul luogo incriminato gli uomini del personale del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma per la vittima non vi è stato purtroppo nulla a da fare: troppo gravi le ferite riportate a seguito della sparatorie. Pare che l’uomo che ha perso la vita sia un 35enne di origini asiatiche che sarebbe il gestore del locale dove lo stesso avrebbe trovato la vita. Sul luogo anche gli agenti delle forze dell’ordine con le volanti e la squadra mobile che hanno rinvenuto sulla scena del crimine alcuni bossoli. Immediate sono scattate le ricerche del killer e sarà fondamentale la testimonianza dei presenti nonché le immagini di eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona.

OMICIDIO A MILANO, 35ENNE CINESE UCCISO: UN’ESECUZIONE?

Stando alla dinamica dell’omicidio avvenuto stamane a Milano sembrerebbe trattarsi quasi un’esecuzione, ma al momento è difficile fare ipotesi circa il movente che ha spinto l’assassino a freddare il barista.

Solamente un mese fa, a novembre, un’altra sparatoria si era verificata in zona Corvetto, e in questo caso ad avere la peggio era stato un 25enne egiziano, di professione panettiere. Il ragazzo era fortunatamente sopravvissuto ma era stato ferito ad una gamba dopo aver ricevuto alcuni colpi di pistola. La sparatoria era avvenuta di sera, attorno alle ore 19:00, quando il panettiere stava per chiudere il negozio: raggiunto da due uomini è stato appunto aggredito ma fortunatamente ha ricevuto solo un colpi di striscio.

