Omicidio Antonino Agostino, l’agente ucciso a Villagrazia di Carini nel 1989 in un agguato di mafia raggiunto da diversi colpi di pistola che lo hanno colpito mentre era insieme alla moglie Ida Castelluccio, morta anche lei nell’attentato, la Cassazione ha annullato l’ergastolo al boss Nino Madonia, rinviando a giudizio la condanna e di fatto smontando la tesi che era stata portata al processo precedente, avviato dall’ex procuratore generale Roberto Scarpinato, attualmente senatore del Movimento Cinque Stelle, perchè le testimonianze sono state considerate basate su contraddizioni.

Nella ricostruzione del caso, come sottolinea il quotidiano Il Dubbio, gioca un ruolo fondamentale il collegamento presunto tra lo Stato e i Servizi Segreti e le organizzazioni mafiose, confermato però spesso da pentiti che già in altri processi hanno fornito dichiarazioni non attendibili. Nonostante il coinvolgimento di Madonia fosse stato già ipotizzato dalla Procura di Palermo nella prima inchiesta infatti, non fu trovato nessun elemento probatorio valido alla prova di una effettiva collaborazione con i servizi, pertanto fu richiesta l’archiviazione del caso.

Omicidio Agostino, Cassazione dà torto a Scarpinato: “Precedente sentenza era basata su testimoni non attendibili”

Il processo per l’omicidio dell’agente Antonino Agostino fu imbastito di nuovo dopo la prima archiviazione per volontà dell’ex procuratore Scarpinato, che sosteneva la tesi del collegamento tra il boss Madonia, già indagato per il delitto e i servizi segreti. Nel 2007 quindi, grazie ad un apposito decreto firmato dall’attuale senatore dei Cinque Stelle, furono riaperte le indagini. Durante la nuova inchiesta furono ascoltate nuove testimonianze, in particolare quella del pentito Scotto già condannato per la strage di Via D’Amelio, che confermarono la vicinanza del leader mafioso con funzionari statali.

Tuttavia le dichiarazioni che avevano contribuito alla decisione della sentenza utilizzate sono state considerate dalla Corte come “frammentarie e prive di riscontro“, specialmente se inserite in un ambito di un conflitto di interessi tra latitanti e vari depistaggi. Come riporta il quotidiano Il Dubbio quindi: “La Cassazione ha dato torto a Scarpinato dimostrando che il sistema era viziato già alla radice e basato su elementi dietrologici“.