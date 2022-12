Omicidio Agrigento, coniugi uccisi in casa a coltellate/ Fermato il figlio di 34 anni

Choc nella notte a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove due persone sono state uccise. Un duplice omicidio per cui è stato fermato un ragazzo di 34 anni, figlio della coppia trovata senza vita. Marito e moglie, come riferisce l’edizione online di TgCom24, sono morti nella loro abitazione al terzo piano di un palazzo in contrada Stazione, raggiunti da diverse coltellate. Le vittime si chiamavano Giuseppe Sedita di anni 66 e Rosa Sardo, di anni 61, entrambi trovati nel soggiorno di casa in un lago di sangue a seguito di diversi fendenti.

A trovare i corpi pare sia stata una delle due figlie che dopo aver tentato di contattare invano i propri genitori, e vedendo che gli stessi non rispondevano alle sue chiamate, si è recata sul posto trovando la mattanza. I genitori sono stati rinvenuti per terra e abbracciati, per un finale davvero drammatico della loro vita, un ultimo disperato tentativo di farsi forza l’un l’altro anche in un momento così violento come appunto un presunto omicidio. La donna, accortasi dei due cadaveri, ha immediatamente chiamato i carabinieri che hanno prima interrogato i vicini di casa dopo di che hanno rintracciato uno dei sei figli della coppia, portandolo in caserma.

OMICIDIO AGRIGENTO, DUPLICE OMICIDIO: UNA SERATA DI FESTA TRASFORMATA IN TRAGEDIA

E pensare che per la famiglia Sedita, quella del 13 dicembre sarebbe dovuta essere una serata di festa. Giuseppe, operaio Forestale, aveva infatti chiuso la propria attività lavorativa proprio nella giornata di ieri, e si era quindi deciso di organizzare una festa in famiglia per il pensionamento.

Stando ai vicini di casa, però, sembra che da tempo in quell’abitazione vi fossero continue liti, di conseguenza non è da escludere che vi fossero dei dissidi fra genitori e figlio poi sfociati in un tragico gesto. Come riferisce TgCom24.it, pare che il sangue dei due coniugi sia stato rinvenuto dagli inquirenti già rappreso, e per questo è probabile che quando è stato lanciato l’allarme Giuseppe e la moglie Rosa fossero morti da diverse ore: sarà comunque l’autopsia a fugare ogni dubbio. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il figlio avrebbe confessato il duplice assassinio.

