Luigi Pelazza de Le Iene torna sul giallo dell’omicidio di Alban, un ragazzo albanese di 18 anni che il 18 febbraio del 2019 è stato ammazzato in strada mentre viaggiava in auto con l’imprenditore italiano Guido Bertola sulla strada poco distante da Fortaleza, in Brasile. Stando al racconto di Bertola, mentre viaggiavano in auto due persone a bordo di una moto hanno affiancato il loro mezzo, li hanno obbligati a fermarsi, dopo di che hanno preso Alba, trascinandolo fuori dalla vettura, per poi sparargli e ucciderlo. Il giorno dopo Guido Bertola viene interrogato e subito arrestato con l’accusa di aver organizzato l’omicidio del ragazzo, stessa imputazione per Silvia De Souza, amante dell’imprenditore italiano, che però si trovava in Italia ed ha quindi potuto evitare l’arresto.

Unabomber/ Elvo Zornitta: “Nessuno mi ha mai chiesto scusa, spero si trovi il vero colpevole”

Lo stesso Bertola è stato rilasciato dopo circa un mese, ed ha fatto ritorno in Italia: il 5 maggio per entrambi ci sarà la prima udienza del processo in cui sono imputati per omicidio. Il fratello dell’amante, custode della villa dell’imprenditore in Brasile, ha confessato agli imprenditori che Guido gli avrebbe consegnato dei soldi da dare ad un altro parente di Silvia, incaricato di uccidere Alban. Sul cellulare del presunto sicario la polizia ha trovato un autoscatto di una pistola: che sia stata proprio quella usata per l’omicidio? La P 38 fotografata ha dei proiettili compatibili con quelli che hanno ucciso il giovane albanese.

Paola e Stefania Cappa, cugine Chiara Poggi saranno risentite/ Testimone ne indica una: "Non era a casa..."

OMICIDIO ALBAN, COSA NON TORNA NEL GIALLO

C’è poi la testimonianza di Tarcisio Pereira, residente vicino alla zona dell’agguato, che ha riferito di aver sentito degli spari ma prima di aver visto la moto ferma in strada: qualcuno ha forse avvisato i due killer che l’auto stava per arrivare? Inoltre ha riferito che Guido Bertola appariva tranquillo mentre si trovava vicino al corpo di Alban, per poi cambiare atteggiamento all’arrivo della polizia. L’auto appare ferma in una posizione sospetta, quasi parcheggiata, quando sarebbe stato più logico che la vettura si fermasse di traverso sulla strada anche perchè l’imprenditore italiano ha raccontato alla polizia di essere stato costretto a fermarsi dai due malviventi in moto.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi rompe il silenzio/ Clamoroso, spunta documento inedito!

Un altro dettaglio che stupisce è il fatto che i killer non hanno portato via nulla, né soldi né telefonini, nonostante le rapine anche per pochi spiccioli, siano all’ordine del giorno a Fortaleza: sembra quindi poco credibile la pista della rapina, mentre sembra più facile pensare ad una esecuzione. Ma perchè l’imprenditore avrebbe dovuto far uccidere Alban? I due lavoravano insieme da 10 anni e facevano le vacanze assieme, e anche con Simon, il secondogenito dell’imprenditore, c’era un rapporto stretto.

OMICIDIO ALBAN, I MESSAGGI FRA GUIDO BERTOLA E L’AMANTE

Forse è successo qualcosa che ha incrinato il rapporto fra di loro? C’è un fatto segnalato da Le Iene il 2 gennaio, 40 giorni prima dell’omicidio: Silvia Da Souza, l’amante di Guido Bertola, viene scoperta dal marito e costretta a lasciare l’abitazione. L’imprenditore italiano le dice di andare a vivere da lui ma lei replica spiegando di avere “paura di Albi, ho paura che possa farmi del male”, come scrive in un messaggio inviato all’amante. Una decina di giorni dopo un altro messaggio sospetto in cui l’imprenditore parla male di Alban, lasciando però intendere di non poterlo allontanare dalla sua vita: perchè? E poi perchè avrebbe dovuto fare del male a Silvia?

Pelazza ha incontrato Guido Bertola, che ha raccontato: “Lui era uno di famiglia, aveva un cuore eccezionale, si faceva voler bene da tutti, aveva ottimi rapporti con mio figlio Simon”. Su quella sera: “Siamo stati affiancati da una moto che urlavano in portoghese. Mi hanno fatto fermare, non ho visto la pistola, penso però che vi fosse perchè sentivo battere sulla macchina”. Parole che però appaiono in contrasto con quanto messo a verbale dalla polizia, visto che Bertola avrebbe detto che i due avevano la pistola. “Non ci siamo parlati con Alban quando abbiamo visto i due in moto – aggiunge l’imprenditore – poi il ragazzo ha aperto la porta e mi ha buttato per terra. Un attimo dopo ho sentito lo sparo, sono corso da Albi, ho cercato di rianimarlo ma ho capito subito che ero morto. Il giorno dopo sono stato trattenuto” e per l’avvocato: “E’ stato solo perchè una persona informata sui fatti”, ma Bertola aveva le manette fa notare Pelazza.

OMICIDIO ALBAN, GUIDO BERTOLA: “NON SO CHI L’HA UCCISO”

“Chi è stato ad ammazzare Alban? Non lo so, come faccio a saperlo”, replica l’imprenditore di Mondovì. Durante l’interrogatorio in Brasile aveva raccontato che il 18enne albanese avesse dei debiti in Italia e qualcuno fosse partito dal nostro Paese per ammazzarlo: “Questa è una vergogna – racconta il fratello di Alban – lui parla di queste cose dopo la morte del ragazzo sotto i suoi occhi”. Ma non è che l’imprenditore sia stato plagiato dalla sua amante? “Sono assurdità”, replica Bertola “Io mi faccio tante domande ma non riesco a darmi una risposta. Io mi fido ciecamente della mia donna, certamente”.

Ma perchè non hanno preso i soldi quando i due in moto li hanno affiancati? “Erano nascosti sotto il sedile”, oppure era solo un omicidio su commissione come sostengono gli inquirenti: “Perchè non mi hanno ucciso? Non lo so io… io so che non ho fatto niente, per cui sono tranquillo”. L’avvocato di Bertola spiega che il suo cliente non è imputato ma per Pelazza la situazione è diversa: vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma nel frattempo Le Iene hanno raggiunto anche Silvia, la fidanzata di Bertola, la cui intervista sarà trasmessa durante la puntata di domenica. La sensazione è che la vicenda è tutt’altro che chiusa, vedremo cosa emergerà dalle parole di quella che potrebbe essere una figura chiave su quanto accaduto.