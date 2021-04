Omicidio Aldo Gioia, assassino accusa fidanzata/ “Voleva sterminare la sua famiglia”

Giovanni Limata ha confessato l’omicidio di Aldo Gioia, il papà della fidanzata Elena Gioia, la cui “colpa” era quella di opporsi alla loro relazione. Il 23enne ha reso piena confessione agli agenti della Squadra mobile di Avellino ma avrebbe anche dichiarato che la fidanzata aveva organizzato il piano per sterminare l’intera famiglia. Quindi, voleva uccidere anche la madre e la sorella. Questo piano sarebbe stato fortemente voluto dalla 18enne a detta del ragazzo. Domani, comunque, si terrà in carcere l’interrogatorio di garanzia ai fidanzati di Avellino che venerdì hanno portato a termine l’omicidio di Aldo Gioia. È stato proprio lui, con le sue grida di aiuto, ad evitare la strage, perché ha allarmato la moglie e l’altra figlia.

Colpito da sette coltellate, inferte da Giovanni Limata, è poi deceduto all’ospedale di Avellino. Nella giornata di domani è previsto anche il conferimento dell’incarico da parte del pm Vincenzo Russo per l’autopsia. Dunque, il quadro della vicenda si sta facendo più chiaro.

KILLER DI AVELLINO CONFESSA E ACCUSA LA FIDANZATA

Giovanni Limata ha reso la piena confessione nella notte tra venerdì e sabato. Dopo aver colpito il padre della fidanzata, Aldo Gioia, è scappato. È tornato a Cervinara, nella casa dove vivono i suoi genitori con un fratello. Quando sono arrivati gli agenti, ha indicato dove avrebbero potuto trovare il coltello di tipo “Cobra” usato per uccidere il padre di Elena Gioia e avrebbe dichiarato che era stata proprio la ragazza a elaborare il piano. Ora i due fidanzati di Avellino devono rispondere di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione contro un familiare. Quindi, rischiano l’ergastolo. L’uomo, dunque, è stato ucciso perché si era opposto alla relazione tra la figlia e il 23enne, preoccupato per il carattere e il passato del giovane, protagonista più volte di eccessi di violenza.

Stando a quanto riportato da La Stampa, nelle scorse settimane Giovanni Limata, che avrebbe precedenti contro la persona e sarebbe segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di morte suo padre nelle scorse settimane al culmine di un litigio.

