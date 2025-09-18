Dentro la notizia e La vita in diretta hanno trattato il caso di Alessandra Matteuzzi con le parole della sorella Stefani e degli avvocati

E’ arrivata la condanna definitiva all’ergastolo per Giovanni Padovani, l’ex calciatore colpevole di aver ucciso Alessandra Matteuzzi, massacrandola di botte sotto casa. Ieri il giudice ha confermato in Cassazione la fine pena mai, così come fatto sapere dall’avvocato Petroncini, uno dei legali della famiglia Matteuzzi, ai microfoni de La Vita in diretta: “Conferma della sentenza impugnata, rigetto integrale del ricorso della difesa, la cassazione ha messo la parola fine ad una vicenda durata anni, una vicenda dolorosa nell’inizio, nel suo svolgersi e nel suo epilogo, il nostro studio non può che essere soddisfatto del risultato ottenuto anche se contenti per un ergastolo non si è mai”.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Nuova BPA? Non credo riscriva la storia, vedo troppe suggestioni...”

In precedenza, quando era in attesa della decisione degli ermellini, lo stesso legale aveva spiegato a Dentro la notizia: “La difesa ha messa in dubbio premeditazione e perizia psichiatrica e anche altri aggravanti, abbiamo parlato anche noi in aula, è stata una bella discussione, lunga e articolata che ha toccato i punti fondamentali, ma quello che ha portato la difesa lo aveva già portato in appello. La sorella ha fatto uno sforzo notevole in questo processo”.

Femminicidio Alessandra Matteuzzi, Cassazione conferma ergastolo all'ex Padovani/ "Finalmente giustizia"

Così invece l’avvocatessa Rinaldi, altra legale dei Matteuzzi: “Credo che Alessandra stia sorridendo dall’alto e che continua a dare forza a sua sorella che era al telefono con lei mentre un assassino, un persecutore la massacrava. La condanna all’ergastolo vera ce l’ha la sorella come quelle persone che hanno amato e cercato giustizia per Alessandra”.

ALESSANDRA MATTEUZZI, LA SORELLA STEFANIA A DENTRO LA NOTIZIA

Fra le lacrime ha parlato anche Stefania, la sorella di Alessandra Matteuzzi, sconvolta da questo dramma indicibile: “E’ stata fatta giustizia per mia sorella – ha spiegato a Dentro la notizia – posso dire che lo speravo tanto ed ora è arrivato il momento, basta, rimane in carcere con la pena massima, con l’ergastolo, che è quello che si merita. Il dolore rimarrà sempre – ha continuato – io sono devastata, questa persona ha distrutto anche la mia vita, però per la giustizia processuale siamo arrivati ad un punto, voglio ricordare le cose belle di mia sorella e nel contempo dimenticarmi di lui e della sua mamma che comunque non ha mai bloccato certi comportamenti e anche questo mi ha causato tanto dolore, io ho dei valori e non mi sarei mai comportata così”.

Liliana Resinovich, accertamenti su un cellulare di Sebastiano Visintin/ Tabulati smontano il suo alibi?

“Stamattina, ripercorrere quelle vicende è stato un dolore, ogni giorno ho il dolore nel cuore, piango, ma da adesso voglio farmi coraggio e lei me lo darà da lassù. Con lui – ribadisce – abbiamo chiuso il discorso processuale, questa è la pena minima per me ma è la massima in Italia, l’ergastolo. Mia sorella era fantastica, generosa, allegra, ti tirava sempre su, era una persona di cuore e mi amava all’infinito e me l’ha detto anche l’ultimo giorno prima di morire”.

ALESSANDRA MATTEUZZI, LA SORELLA STEFANIA A LA VITA IN DIRETTA

Sentita da La vita in diretta ha aggiunto: “Ci tenevo tantissimo all’ergastolo è la pena massima che si poteva dare, sto combattendo da 4 anni con questa persona che ci ha distrutto la vita, mia mamma è morta col dolore di non sapere più nulla di nostra figlia, mia sorella la giustizia l’ha avuta anche se porterò avanti il dolore per tutta la vita. Per la mamma di lui ho sempre portato enorme rispetto ma il suo comportamento è stato gravissimo quindi aiutiamo i figli a capirli, quando ci sono problemi e cresciamoli con i valori perchè questo ragazzo i valori non li ha”.

Ha poi ricordato gli ultimi mesi della relazione fra Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani: “Ne ha fatte talmente tante, mia sorella aveva paura, aveva paura a scendere dall’auto, io avevo paura ad andare lì in casa sua, lei aveva paura a fare qualsiasi cosa, adesso giustizia processuale è fatta, ora vorrei ricordarla per le cose belle e non vedere più lui e non sentirlo più, non deve più parlare di mia sorella, deve lasciarla in pace”.



ALESSANDRA MATTEUZZI, BRUZZONE CONTRO LA MADRE DI PADOVANI

Interessante infine il commento di Roberta Bruzzone, che ospite come sempre de La vita in diretta, si è soffermata proprio sul ruolo della mamma di Padovani: “Stefania ha ragione da vendere, questa storia la conosco nei minimi dettagli e alcuni passaggi di alcuni vocali e di alcuni messaggi fra la madre e Padovani nel periodo più caldo… nella madre non ha trovato qualcuno che l’ha contenuto”.

“Ci sono messaggi inequivocabili, parliamo di una madre che non l’ha contenuto, non ha fatto quell’azione che ci si aspetterebbe da un genitore con un figlio palesemente disturbato, ha dato dei messaggi in cui comunque dava regione a lui, al suo rancore e all’odio e quei messaggi da una madre spero di non sentirli mai più”.