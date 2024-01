Omicidio Alessandra Matteuzzi/ Mamma di Giovanni Padovani: “Mio figlio nascondeva una grande fragilità”

Storie Italiane ha chiuso la puntata di oggi parlando del drammatico caso dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi per cui in carcere vi è Giovanni Padovani, ex calciatore nonché ex fidanzato della vittima, che ha massacrato la donna, colpendola anche con una panchina che si trovava sotto la sua abitazione. Il programma di Rai Uno, condotto da Eleonora Daniele, ha mandato in onda l’intervista alla madre proprio di Giovanni Padovani, che ha parlato così del proprio figlio: “La prima cosa da dire in questa situazione è chiedere scusa per questo fatto così grave che è successo, questa disgrazia che ha toccato due famiglie”, esordisce così la donna che aggiunge: “Io ho molta tristezza e molto dolore per questa persona che non c’è più e per mio figlio che sta male, un ragazzo che ha distrutto tutto, ha distrutto la sua vita”.

E ancora: “Mio figlio in questo momento è molto confuso, un ragazzo che a causa dei medicinali è molto cambiato, non è la persona che io conosco, che conoscevo, perchè lui è stato un atleta, un ragazzo pieno di volontà, di sacrificio, ha portato sempre l’allegria e la forza nelal nostra famiglia. Ha sempre dato tanta energia positiva perchè dovevo affrontare delle difficoltà e mio figlio mi ha sempre incoraggiato”.

OMICIDIO ALESSANDRA MATTEUZZI, MAMMA GIOVANNI PADOVANI: “È UNA PERSONA DIVERSA”

Ora, Giovanni Padovani è totalmente un’altra persona, e la madre, intervistata da Storie Italiane, conclude dicendo: “Vedo un ragazzo molto triste e provato, mio figlio ha bisogno di aiuto che non ho potuto dargli prima perchè era molto lontano da me per via delle trasferte. Dietro questa personalità gioiosa Giovanni aveva questa grande fragilità che purtroppo è emersa in questa tragica situazione”.

Proprio oggi è in corso una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Alessandra Matteuzzi: in occasione dell’udienza di un mese fa Giovanni Padovani aveva lanciato un appello: “Sono malato, curatemi”.

