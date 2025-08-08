A Morning News il giallo di Alessandro Venier, l'omicidio di Gemona: ecco che cosa ha detto l'avvocato della compagna della vittima

Si parla dell’omicidio di Alessandro Venier, il ragazzo di Gemona, a Morning News, e in collegamento era presente l’avvocato di Mailyn, la donna attualmente in carcere accusata di omicidio in concorso. Si tratta della compagna della vittima, che avrebbe ucciso Alessandro Venier insieme alla madre di lui, Lorena, per poi lasciare a quest’ultima la parte più macabra della vicenda: lo sventramento del cadavere e il suo smembramento in tre pezzi.

Il legale Francesco De Carlo, intervenuto nel talk di Canale 5, ha descritto la sua assistita (che, ricordiamo, non è italiana ma colombiana) come una persona che non ha ancora metabolizzato quanto accaduto, e quindi non è perfettamente lucida per ripercorrere i momenti dell’ipotetico omicidio:

“L’abbiamo incontrata mercoledì. Mailyn è molto preoccupata per la sua bimba (una figlia di 6 mesi avuta da Alessandro Venier, ndr). Non ho le competenze, non sono un medico e non posso esprimermi sulla sua lucidità, ma posso dirvi che fino ad oggi Mailyn non è stata nelle condizioni di entrare nel merito della vicenda per cui è stato aperto il procedimento penale”.

ALESSANDRO VENIER, L’AVVOCATO DI MAILYN: “LE E’ STATA CONSEGNATA L’ORDINANZA”

Ha poi aggiunto: “Quando l’abbiamo incontrata le è stata consegnata l’ordinanza di custodia cautelare tradotta nella sua lingua, e adesso avrà la possibilità di leggerla ed entrare nel merito della vicenda. Sa il contenuto della confessione di Lorena? Adesso potrà leggerlo”.

E ancora: “In questo momento è stata trasferita a Venezia, ne prenderà coscienza; con noi non è ancora entrata nel merito della vicenda, non era nelle condizioni di farlo”. Sull’eventuale richiesta di perizia psichiatrica nei confronti della sua assistita, l’avvocato De Carlo ha dichiarato: “In questo momento è tutto assolutamente prematuro: prima dobbiamo confrontarci compiutamente con la nostra assistita. Per il momento non siamo ancora riusciti a farlo in maniera dettagliata”.

ALESSANDRO VENIER, LA CONFESSIONE DELLA MADRE

Ricordiamo che Lorena Venier, parlando con gli inquirenti, ha spiegato di aver ucciso il figlio insieme alla nuora, dopo averlo stordito con dei farmaci.

Una mossa che – sempre secondo il suo racconto – sarebbe stata dettata dalla disperazione, visto che Lorena ha dichiarato: “Da mesi Mailyn mi chiedeva di uccidere Alessandro”, poiché – a quanto pare – era un uomo molto violento, che picchiava ripetutamente la madre di sua figlia e non aveva accettato la depressione post partum della donna.

Anche Lorena – sempre secondo le sue parole – sarebbe stata picchiata dal figlio dopo avergli detto che avrebbe voluto denunciarlo: “Mi ha tirato un pugno alla schiena”.

Attualmente, la bambina di 6 mesi si trova in un centro protetto, adibito a situazioni di questo tipo, ma Mailyn avrebbe chiesto che la figlia venga affidata alla nonna materna. Una situazione estremamente complessa e delicata: speriamo si possa trovare al più presto una soluzione adeguata.