A Morning News su Canale 5 l'intervista ad Alessandro Venier, il ragazzo morto a Gemona, ucciso dalla compagna e dalla mamma

A Morning News si torna ad approfondire il giallo di Gemona, l’omicidio di Alessandro Venier, ammazzato molto probabilmente da compagna e madre e poi fatto a pezzi e occultato in un bidone dopo essere stato ricoperto di calce. Il talk di Canale 5 ha parlato con un uomo che conosceva sia la vittima quanto la madre Lorena, che ha spiegato: “Alessandro era un po’ un tipo particolare, ogni tanto andava all’estero, ha fatto un po’ di danni e casini in generale, ma della sua vita privata non mi sono mai interessato”. L’uomo interrogato dal programma Mediaset racconta di piccoli “precedenti”, spiegando che: “Ha avuto piccole storie per traffico di cannabis e armi, lui viveva molto probabilmente in maniera un po’ superficiale”.

Sulla madre ha aggiunto: “La mamma la conosco da quando era giovane, era una persona tranquilla che faceva la sua vita e viveva come infermiera”. Su eventuali “casini” successi in precedenza presso la famiglia di Gemona, ha spiegato: “Sono passati una volta i carabinieri per la compagna ma non so cosa abbia fatto, io comunque non l’ho mai visto violento, neanche mio figlio che ne parla spesso lo ha mai descritto come un ragazzo violento, poi nell’ambito privato bho”.

OMICIDIO ALESSANDRO VENIER, IL MISTERO DELLA SUA MORTE: PERCHE’?

Un vero e proprio mistero quindi la morte di Alessandro Venier, cosa è successo nelle mente della mamma e della compagna, perchè questo omicidio? Tra l’altro sembrerebbe un assassinio premeditato tenendo conto che la donna aveva comprato qualche giorno prima la calce, forse pensando già a come occultare il corpo del figlio.

La signora Lorena ha poi raccontato di aver segato il cadavere in tre pezzi con un seghetto ma non di aver sporcato troppo di sangue, dopo di che si sarebbe fatta aiutare dalla nuora a trasportare il corpo di un bidone, dove è stato poi sommerso dalla calce.

