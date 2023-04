Omicidio Alice Neri/ I sospetti sul ‘terzo uomo’: “Tuta sporca di terra e erba”

Mattino Cinque News, dopo l’intervista di ieri al marito Nicholas, torna ad occuparsi del caso della morte di Alice Neri, trovata carbonizzata nel baule della sua auto. Le indagini si stanno concentrando su tutte le figure maschili attorno alla vittima nell’ultimo giorno della sua vita, il 17 novembre 2022.

Emanuele Canta, giornalista di Mattino Cinque News, ha raccontato un dettaglio molto interessante emerso nelle ultime ore: “Quattro giorni dopo il collega di Alice, il cosiddetto ‘terzo uomo’, ha consegnato una tuta di lavoro particolarmente sporca fra terre e erba. Il magazziniere si insopettisce, vengono avvisati i carabinieri. Un collega di lavoro che è infatuato forse ossessionato dalla stessa Alice come traspare dalle numerose lettere che sono state trovate nell’armadio di Alice”.

ALICE NERI, I SOPETTI DEGLI INQUIRENTI, EMANUELE CANTA: “IL TERZO UOMO E’ STATO SENTITO POCHI GIORNI FA”

Emanuele Canta, parlando sempre dell’omicidio di Alice Neri, ha aggiunto: “Il terzo uomo è stato risentito negli scorsi giorni, c’era sicuramente qualcosa da chiarire. Sappiamo di tante mancanze nei racconti di questa persona, di bugie, di cose non dette. Come dice Nicholas, marito di Alice, è importante che ognuno possa fare la sua parte raccontando la verità. Tra l’altro non è da escludere che nell’indagine possano entrare altre persone come chiede la famiglia di Alice Neri, altrimenti alcuni atti non possono partire”.

Il ‘terzo uomo’ era stato avvicinato giorni fa da Mattino Cinque News ma ha tenuto praticamente la bocca chiusa: “Non so niente, non avevamo un appuntamento quella sera (la sua auto è stata ripresa in quella zona quella sera ndr). Spero solo che la polizia faccia il suo lavoro il più presto possibile”. Parlando con Quarto Grado, invece, il ‘terzo uomo’ aveva raccontato il suo ultimo contatto con Alice Neri, attorno alle ore 17:00 del 17 novembre del 2022. “Il giorno dopo stranamente non era sul posto di lavoro, il suo cellulare risultava irraggiungibile, poi so che è venuto in azienda il marito. Il 19 novembre è emersa la notizia della morte di Alice Neri”.











