Omicidio Angelo Vassallo/ Video, ucciso prima di incontro col procuratore (Le Iene)

L’omicidio di Angelo Vassallo, ex sindaco di Pollica (provincia di Salerno, Campania), torna al centro delle cronache d’attualità. Questa sera la trasmissione di Italia Uno, Le Iene, tratterà quel fatto di cronaca nera risalente al settembre del 2010. Nella città cilentina è giunto uno degli inviati più noti del programma di casa Mediaset, Giulio Golia, con l’obiettivo di provare a fare chiarezza su una morte che ancora oggi, a ben nove anni di distanza, non è ancora chiara. Golia è andato a trovare i famigliari dell’ex primo cittadino di Pollica, ma anche i cittadini dello stesso piccolo paese nel salernitano, nonché gli inquirenti che all’epoca dei fatti hanno indagato per fare luce. Interessante in particolare una rivelazione del fratello di Vassallo, che ha spiegato che il giorno che il sindaco venne ucciso, lo stesso aveva chiesto un appuntamento ad Alfredo Greco, Procuratore di Vallo della Lucania, vis-a-vis definito dal fratello “urgente”: «Io devo parlare con te urgentemente».

OMICIDIO ANGELO VASSALLO A LE IENE

Peccato però che quell’incontro non andò mai in scena, visto che Vassallo venne ucciso la sera stessa dopo essere stato raggiunto da ben nove colpi di pistola, risultati purtroppo letali. Possibile che il povero primo cittadino avesse scoperto qualcosa di compromettente per qualcuno, al punto da ucciderlo? Una tesi in cui crede Stefano Pisani, l’attuale sindaco di Pollica, secondo cui il suo predecessore: “probabilmente ha conosciuto dei fatti non comodi e questi hanno scatenato una reazione”. Versione simile quella dell’ex consigliere comunale Spira, secondo cui Vassallo ha probabilmente visto qualcosa che non voleva o doveva vedere. Peccato però che nessuno sappia dare risposte a questi dilemmi, e forse, ci proverà Giulio Golia da questa sera, alle ore 21:15, su Italia uno. Qui il video con le anticipazioni del servizio in onda stasera

