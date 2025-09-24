A Dentro la notizia e la vita in diretta, l'omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa sua a Latina molto probabilmente dalla badante

Il giallo di Antonietta Rocco ieri a La Vita in Diretta e Dentro la notizia, la povera 63enne ammazzata in provincia di Latina, presumibilmente dalla sua ex badante, Sabrina Dal Col. Quest’ultima l’avrebbe sgozzata – forse con un machete (arma non ancora ritrovata) – e poi sarebbe andata a giocare al Bingo come se niente fosse.

La nipote, parlando con Dentro la Notizia, ha raccontato come la presunta assassina fosse una di famiglia quasi: “Uscivamo spesso insieme la domenica, andavamo a cena fuori, lei faceva i regali ai compleanni di mio figlio, era al cenone a Natale, tutte le festività, le vacanze insieme, è stato proprio un duro colpo, ci sono rimasta tanto male, mi fidavo. E’ andata al Bingo dopo l’omicidio? Sono rimasta sconvolta, ho sentito queste cose dai giornali, non riesco a capacitarmi, con che coraggio. Noi mercoledì sera siamo usciti a mangiare un panino, siamo stati un po’ insieme come facevamo una volta al mese, non è facile pensare che determinate cose le dovrò fare da sola, è come se non ho più un’amica, fa male, sono rimasta tanto delusa, non me l’aspettavo”. Così invece Anna, la sorella di Antonietta Rocco: “La badante? E’ stata fermata una persona che io sospettavo, avevo già una mezza idea: l’hanno vista giovedì sera vicino al bidone insieme ad un ragazzo, non so se magari stesse buttando l’arma”.

Quindi ha proseguito: “Il rapporto sembrava buono, la portava in giro, era cordiale, non si comportava male nemmeno con me quando veniva a casa mia, sembrava abbastanza umana, cosa le ha preso non lo so”. Ad un certo punto i rapporti si erano però interrotti: “L’ho licenziata perchè ha smesso di fare le ore che doveva fare e poi rubava qualcosa, mi ha fregato l’oro (anche se non hanno delle certezze ndr), l’ho mandata anche da mia cugina, mai mi sarei aspettata una cosa simile, ma anche a mia cugina era sparito qualche soldo”. Parlando con la Vita in diretta la sorella della vittima ha aggiunto: “Non avrei mai pensato che sarebbe potuto accadere una cosa del genere, poi in quel modo, lei è andata apposta per ucciderla, peggio dei maiali, i maiali non si ammazzano così”.

OMICIDIO ANTONIETTA ROCCO, LA SORELLA: “NON FACEVA DEL MALE A NESSUNO”

E ancora: “Mia sorella dove la mettevi la trovavi, non era una pettegola, andava a fare la spesa, andava a casa a fare le faccende, prima viveva con l’altra mia sorella poi 4 anni fa è morta ed è rimasta sola e ci abbiamo messo sta bandante visto che non ci vedeva bene e aveva bisogno di aiuto – per poi ribadire – non ci avrei mai creduto, se me lo avesse detto qualcuno non ci avrei creduto”. Sul perchè del licenziamento: “Mio marito la pagava per 4 ore ma ne faceva solo 3 e io ho sopportato un po’ poi ho detto basta e alla fine l’ho mandata via. E’ andata al bingo per 4 ore facendo finta di niente? Non lo so, mi è nuova questa notizia”.

Sul possibile movente: “Mia sorella non aveva soldi né oggetti di valore, al limite se la poteva prendere con me non con lei”. Per poi ipotizzare un omicidio premeditato: “Se io vengo a casa tua con un coltello non vengo per un caffè”. La sorella di Antonietta Rocco non crede nemmeno all’omicidio in solitaria: “Ha scassinato la porta, non so se ce l’avrebbe potuto fare da sola, magari ha avuto qualche complice. Son passati 8 giorni e quando mi sveglio la notte penso che sia un incubo. Speriamo che gli diano un po’ di anni”, ha concluso.



OMICIDIO ANTONIETTA ROCCO, IL DRAMMATICO RACCONTO DELLA BADANTE

Drammatico infine il racconto a La vita in diretta di Esther, quella che era l’attuale badante di Antonietta Rocco: “Erano 3 anni a ottobre che lavoravo da Antonietta e questa persona veniva quando io ero in ferie e la domenica, ho rischiato di essere uccisa? Non lo so ma sono stata anche aggredita da lei fisicamente ed è stata denunciata. Io l’ho sempre detto che questa persona era pericolosa e non era in grado di seguire una persona come la signora Antonietta. Una vicina mi ha contattato perchè diceva che lei faceva sempre tardi e Antonietta andava al cancello a strillare a piangere: veniva a prenderla al mattino il marito in pigiama e poi la metteva su un divano sporco, me le ha raccontato lei”.

Esther è stata colei che ha trovato il corpo senza vita della donna: “Antonietta attorcigliata sul lenzuolo, tutta piena di sangue… era come un bambino, non faceva del male a nessuno poi lei era ingenua, non capisco tutta questa rabbia e questo odio verso una persona nemmeno capace di difendersi”. Quindi anche lei lancia un sospetto: “Antonietta era grossa non ce l’avrebbe fatta da sola, questo non lo crede nessuno, poi c’era la porta che era chiusa a chiave e hanno tolto il manico con tutte le viti, quello può farlo solo con una persona che sa farlo”.