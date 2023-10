Omicidio Arezzo, 38enne ucciso con un narghilè dopo concerto rap/ Maxi rissa, arrestato 33enne

Un omicidio decisamente choc quello avvenuto nella giornata dello scorso uno ottobre a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. A perdere la vita è stato il 38enne dominicano Joel Ramirez Seipo, che sarebbe stato assassinato con un narghilè. Come riferito dal sito di TgCom24.it, la vittima è stato uccisa poco prima delle ore 7:00 a seguito di un concerto rap avvenuto in una discoteca. Ad ammazzarlo sarebbe stato il 33enne Pavel Braulio Martinez Mesa, incastrato dopo il folle gesto grazie alle telecamere presenti nel locale, che hanno inquadrato chiaramente l’arrestato dopo che lo stesso recideva la carotide del 38enne dominicano attraverso un narghilè.

Un omicidio che sarebbe arrivato al culmine di una rissa avvenuta in un locale dopo una spallata. Secondo quanto riferisce a riguardo TgCom24.it, dopo una spallata fra un uomo e una donna sarebbe caduto a terra un bicchiere e a quel punto sarebbero iniziate a volare parole grosse dopo di che, come spesso e volentieri avviene in questi casi, dalle parole si sarebbe passato ai fatti.

OMICIDIO CON NARGHILE’ AD AREZZO: VOLANO SGABELLI, PISTOLE FINTE E…

I “rivali” si sono lanciati degli sgabelli, il tutto documentato dalle telecamere, dopo di che qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola, rivelatasi poi a salve, e sarebbero stati lanciati anche dei narghilè. Fra questi quello che rompendosi ha poi colpito al collo la vittima recidendogli la giugulare e la carotide.

Questo quanto spiegato dal comandante dei carabinieri di Arezzo durante la conferenza stampa che si è tenuta proprio per esplicare al meglio il caso, e a seguito dell’arresto del presunto omicidio, il 33enne residente a Perugia, Pavel Braulio Martinez Mesa, residente a Perugia, operaio in una ditta alimentare. L’arrestato, anch’egli dominicano, si è consegnato di sua spontanea volontà ai carabinieri, dopo che i carabinieri lo stavano cercando. In totale le persone rimaste ferite dopo la rissa sono otto, tutte soccorse in ospedale, mentre gli indagati sono tre, ma non è da escludere che l’indagine possa allargarsi.

