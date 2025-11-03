Omicidio Aurora Tila, sentenza processo: ex fidanzato condannato a 17 anni di carcere. Il legale del 16enne annuncia il ricorso in appello

AURORA TILA, SENTENZA PROCESSO: EX FIDANZATO CONDANNATO PER OMICIDIO

Per la mamma è stata fatta giustizia, per la difesa si profila la strada del ricorso in appello. Intanto, il processo di primo grado per l’omicidio di Aurora Tila si è chiuso con la condanna dell’ex fidanzato a 17 anni di carcere. Secondo il giudice del Tribunale dei minori di Bologna, la ragazza di 13 anni sarebbe stata spinta e poi colpita alle mani per farla cadere dal balcone al settimo piano del palazzo di Piacenza dove viveva con la madre e la sorella.

L’accusa aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi per l’imputato, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la difesa puntava all’assoluzione. Il processo con rito abbreviato condizionato si è comunque concluso con una pena inferiore rispetto a quella auspicata dal pm Simone Purgato.

La famiglia della tredicenne, però, si ritiene soddisfatta, ritenendo che sia stata fatta giustizia. Anzi, i difensori della famiglia temevano che potesse arrivare una pena inferiore e, per questo, si dichiarano soddisfatti della condanna, osservando che «17 anni sono tanti per un ragazzo» che ha solo 16 anni.

Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, ha riferito che l’imputato appariva nervoso e agitato durante l’udienza: avrebbe infatti chiesto più volte di uscire dall’aula. La madre del ragazzo sarebbe intervenuta in un’occasione mentre parlava il pm, venendo allontanata dal giudice; dopo qualche minuto, tuttavia, le è stato consentito di rientrare in aula.

DIFESA VERSO IL RICORSO IN APPELLO

Uno dei legali dell’imputato, l’avvocato Ettore Maini, uscendo dall’aula ha anticipato l’intenzione di presentare ricorso in appello dopo aver letto le motivazioni della sentenza, che verranno depositate entro 90 giorni. Secondo la difesa, vi sarebbero contraddizioni che metterebbero in discussione l’attendibilità dei testimoni. «Noi faremo senz’altro appello», ha assicurato, come riportato da QN.

Quando Aurora Tila cadde dal balcone, il 25 ottobre di un anno fa, morendo a soli 13 anni, il primo a lanciare l’allarme fu proprio l’ex fidanzato, arrestato pochi giorni dopo. Il sedicenne ha sempre respinto le accuse, ma, in base alla ricostruzione dell’accusa — condivisa dai giudici — il ragazzo avrebbe spinto la tredicenne dal balcone e poi l’avrebbe colpita alle mani per farla cadere, visto che si era aggrappata alla ringhiera.

La scena sarebbe stata vista da alcuni testimoni, e durante l’autopsia sono emerse lesioni sulle nocche della vittima. Ora la madre di Aurora Tila vuole creare un’associazione in nome di sua figlia, affinché tragedie simili non si verifichino più, e per sensibilizzare i giovani.