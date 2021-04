Omicidio Avellino, Elena e Giovanni in carcere/ “Quel ragazzo aveva dei problemi”

Il caso del terribile omicidio di Avellino organizzato da Elena Gioia e dal suo fidanzato Giovanni, il diabolico piano per uccidere tutta la famiglia. Alla fine ne ha fatte le spese solo il papà della 18enne Elena Gioia, 53enne massacrato con una serie di coltellate. Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, si è recato ad Avellino, provando a parlare con qualcuno degli amici di Giovanni Limata, il 23enne fidanzato di Elena, accusato in concorso di omicidio.

Numerosi coloro che raccontano di un ragazzo un po’ chiuso, che aveva pochi contatti con gli altri ragazzi del posto, e che in passato aveva tentato il suicidio: “Si vedeva già che aveva problemi era un tipo solitario – raccontano nella nota città irpina – non lo vedevi spesso con i ragazzi della sua età”. E ancora “Due anni fa provò a suicidarsi, provò a buttarsi da un ponte, ma non è mai stati aiutato, erano usciti anche articoli su sto fatto. non ce l’aspettavamo ma lui comunque devi pagare, ma io dico, come fai tu figlia a voler uccide la famiglia, volevano uccidere madre e sorella”.

OMICIDIO AVELLINO, LA FAMIGLIA DI LEI NON VUOLE ABBANDONARLA

Un altro aggiunge: “Un ragazzino che aveva problematiche ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, era molto chiuso, aveva pochi amici, solo il fratello. Sembrava un ragazzo normale, mai me lo sarei aspettato, tutto il paese è sconvolto”. Carla Lombardi, inviata di Storie Italiane da Avellino, ha aggiunto raccontando le sensazioni della madre, dopo il funerale del marito di ieri: “Una famiglia distrutta, loro comunque hanno scelto la strada del perdono, non vogliono abbandonare la figlia, credono sia stata plagiata dal ragazzo, non danno la colpa totale alla figlia, tanti capiscono, altri un po’ meno, come spesso si dice, bisogna mettersi nei panni di questa madre perchè questo dolore sa cosa è, noi possiamo solo immaginare”.

