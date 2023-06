Omicidio Brescia, 33enne ucciso a coltellate/ Aggredito davanti a bar: fermato 52enne

E’ morto il 33enne che era stato accoltellato mercoledì in provincia di Brescia, precisamente a Calcinato. La vittima si chiamava Alfonso Kola, un ragazzo di origini albanesi, mentre il killer è un 52enne connazionale del deceduto. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, l’aggressione è avvenuta per le strade di Calcinato nel pomeriggio di ieri, 31 maggio 2023, precisamente in via Santa Maria, frazione di Calcinatello, di fronte al bar Papagal. Infischiandosene dell’ora e del fatto che vi fossero numerosi testimoni, il 52enne albanese ha estratto un coltello e si è scagliato più volte contro un connazionale di 33 anni, colpendolo fino ad ammazzarlo.

GIULIA TRAMONTANO, TROVATO CADAVERE/ Uccisa a coltellate dal compagno, forse bruciata

Il ragazzo ferito è rimasto a terra esanime, nel frattempo i presenti hanno chiamato l’ambulanza e i carabinieri, che sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Vista la gravità delle ferite è stato allertato l’elisoccorso che ha caricato il 33enne Alfonso Kola per poi portarlo d’urgenza presso l’ospedale Civile di Brescia dove purtroppo è morto poche ore fa, nella notte fra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno 2023: troppo gravi le lesioni riportate a seguito dell’aggressione.

Figlio 14enne recluso in casa in Francia: mamma rischia fino a 7 anni/ Lui la difende

OMICIDIO BRESCIA, AGGRESSORE RINTRACCIATO POCO DOPO L’ASSASSINIO

Nel frattempo le forze dell’ordine avevano già rintracciato l’aggressore, tale Petrit Gega, come detto sopra connazionale della vittima, che è stato poi fermato per omicidio da parte dei militari dell’Arma e che ora si trova in stato di fermo in quel di Desenzano, nota località sul lago di Garda.

Le forze dell’ordine, una volta recatesi presso la zona dell’omicidio, hanno effettuato i rilievi del caso ed hanno anche recuperato l’arma con cui il 33enne albanese è stato assassinato, un coltello. Resta ancora da chiarire il movente che ha spinto il 52enne ad uccidere un suo connazionale, e solamente nei prossimi giorni si avrà il quadro più certo della situazione. Nel frattempo i parenti di Alfonso Kola stanno piangendo il defunto.

Uccide la suocera fingendosi un ladro/ Nuora mette in scena un furto di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA