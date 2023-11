Omicidio Carlo La Duca/ Mamma: “Al processo dicono cose inventate, verità deve venire fuori”

Storie Italiane è tornato a parlare del caso dell’omicidio di Carlo La Duca, scomparso nel 2019 da Termini Imerese. Ieri c’è stata una nuova udienza nel processo a Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i due agli arresti e ritenuti responsabili appunto della sparizione di La Duca. “Loro hanno detto cose inventate – le parole della mamma della vittima, in diretta su Rai Uno stamane – si arrampicano agli specchi ma scivola, la verità deve venire fuori. Pietro Ferrara si deve difendere e lo fa con le bugie, ma fortunatamente c’è la magistratura”. Storie Italiane ha quindi mandato in onda alcune delle dichiarazioni rilasciate nell’aula del tribunale da Pietro Ferrara: “Quella mattina ho detto a Luana che mi sarei dovuto incontrare con Carlo La Duca”.

Ad un certo punto Pietro ha ammesso che Luana Cammalleri, l’ex moglie di La Duca, avrebbe seguito Carlo: “Non so cosa le è passato per la mente, mi ha detto che l’aveva seguito e io mi sono arrabbiato perchè mi era sembrata una cosa brutta, mi sono sentito tradito”.

OMICIDIO CARLO LA DUCA, LA TESTIMONIANZA DI PIETRO FERRARA IN AULA

Pietro Ferrara ha proseguito: “Dopo quella reazione io mi ero preoccupato perchè Carlo La Duca era sparito e le ho detto chi gliel’aveva fatto fare di seguirla”.

Anna Vagli, criminologa in studio a Storie Italiane, commenta così le parole di Ferrara: “Da questo interrogatorio emerge che lui è l’anello debole della coppia. Luana è la donna Alfa, e hanno agito per ragioni economiche. Questa donna ha sacrificato la vita di Carlo La Duca”, parole che ovviamente dovranno essere confermate fino a che non ci sarà il giudizio in Cassazione. Carmela, la mamma di Carlo La Duca, ha ripreso la parola dicendo: “Perchè Luana ha seguito mio figlio? A quale scopo? Quando ha visto queste persone che si sono avvicinate a Carlo perchè non si è informata?”. Secondo Pietro Ferrara la mamma di Carlo La Duca stressava il figlio, situazione ovviamente smentita dalla donna.

