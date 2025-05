Omicidio Carol Maltesi: l’appello bis ha confermato l’ergastolo a carico di Davide Fontana, il 45enne imputato del delitto commesso l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. L’uomo, ex bancario, l’avrebbe assassinata e fatta a pezzi per poi tentare un depistaggio spacciandosi per lei attraverso la messaggistica del suo telefonino.

Secondo quanto emerso all’esito del giudizio, a Davide Fontana è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione esclusa invece dai giudici di primo grado. A sollecitare la massima pena era stata la Procura generale.

Omicidio Carol Maltesi: il corpo nascosto in un freezer, la messinscena di Davide Fontana

Carol Maltesi è stata vittima di un delitto efferato, colpita a martellate durante un incontro con l’imputato che poi, una volta fatta a pezzi, avrebbe tenuto il corpo nascosto per almeno 2 mesi in un congelatore acquistato apposta su Amazon.

Davide Fontana, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbe infine deciso di disfarsi dei resti della giovane in una discarica del Bresciano, dove poi sarebbero stati ritrovati fortuitamente chiusi in alcuni sacchi. Durante tutto il tempo trascorso dalla sparizione alla macabra scoperta, l’imputato avrebbe continuato la sua messinscena usando il cellulare di Carol Maltesi per rassicurare parenti e amici via sms. Presente in aula al momento della sentenza d’appello bis, l’uomo ha reso dichiarazioni spontanee affermando quanto segue: “Se solo potessi, cancellerei tutto“.

