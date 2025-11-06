Femminicidio Giulia Cecchettin, Procura Generale rinuncia all'appello contro Filippo Turetta: si chiude caso e la condanna all'ergastolo diventa definitiva

ERGASTOLO DEFINITIVO PER FILIPPO TURETTA

Il femminicidio di Giulia Cecchettin è un caso definitivamente chiuso: dopo la rinuncia di Filippo Turetta al ricorso in appello, è arrivata anche quella della Procura generale, che all’inizio sembrava orientata a impugnare la condanna all’ergastolo.

Nelle scorse settimane si era infatti diffusa la voce di un’impugnazione legata al tentativo di ottenere il riconoscimento delle aggravanti cadute in primo grado — la crudeltà e lo stalking. Si pensava a una mossa simbolica, poiché l’esito non avrebbe modificato la pena, tuttavia, è stata presa una decisione diversa. Ad annunciarlo sono stati i legali della famiglia Cecchettin, ai quali è stata comunicata la scelta.

Si chiude così la vicenda processuale prima del 14 novembre, giorno in cui era prevista la prima udienza del processo d’appello a Venezia. Commentando la decisione della Procura generale della Corte d’appello di Venezia, i legali della famiglia della vittima hanno dichiarato di ritenerla «coerente, giusta e pienamente condivisibile». Del resto, resta cristallizzata l’aggravante della premeditazione, una delle «più gravi e subdole previste» dall’ordinamento italiano.

OMICIDIO CECCHETTIN, CASO GIUDIZIARIO CHIUSO

Nel comunicato, gli avvocati sottolineano che l’omicidio è stato commesso per motivi profondamente spregevoli, legati a un’idea distorta del rapporto affettivo e del possesso, ed evidenziano che tutto ciò non ha nulla a che fare con l’amore e il rispetto.

Ricordano inoltre che la famiglia Cecchettin ha affrontato il processo di primo grado con grande dignità, pur nel grande dolore, e che ora desidera chiudere definitivamente questo capitolo giudiziario.

Con la condanna definitiva dell’imputato, l’auspicio dei legali — e della famiglia che rappresentano — è che questa tragedia possa essere usata per sensibilizzare la società, soprattutto i giovani, sul problema della violenza di genere.

