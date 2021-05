Omicidio Cerciello, attesa sentenza tra oggi e domani/ Hjorth ed Elder: ergastolo?

E’ attesa tra stasera e domani la sentenza da parte dei giudici della prima corte d’Assise al termine del processo sull’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. L’uomo fu ucciso a coltellate il 26 luglio 2019 a Roma e ad essere accusati del delitto sono due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, i quali rispondono di concorso in omicidio. Per entrambi il pm Maria Sabina Calabretta ha chiesto la condanna all’ergastolo. Secondo quanto riferito da Adnkronos, i giudici già da diverse ore sono in riuniti in camera di consiglio in vista dell’attesa sentenza. In aula oggi erano presenti i familiari della vittima e la vedova Rosa Maria Esilio (la coppia era sposta da appena 43 giorni).

Furono undici in tutto le coltellate inferte contro il 35enne brigadiere dei carabinieri nel quartiere Prati, a ridosso del centro. L’omicidio si consumò al culmine di una colluttazione tra i due imputati ed il militare dell’Arma e un collega, Andrea Varriale, avvenuta dopo un normale controllo. I due giovani, come rammenta Secolo d’Italia, erano a caccia di droga dopo aver consumato alcol.

OMICIDIO CERCIELLO SENTENZA ATTESA TRA STASERA E DOMANI

Potrebbe non arrivare in giornata la sentenza sull’omicidio di Cerciello. A dirlo è stato l’avvocato di parte civile Coppi, ai microfoni dell’agenzia di stampa Ansa: “Ci sono molti problemi da affrontare, ci sono otto giudici ed ognuno vuole esprimere il suo punto di vista. Prima di raggiungere un accordo non c’è niente di strano. Ci sono state camere di consiglio andate avanti per settimane”, ha commentato. La procura ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno a carico dei due giovani imputati americani ma ha ribadito di non volerlo esporre come una vittoria eventualmente. In merito l’avvocato Coppi ha commentato: “Fermo restando che c’è un morto che merita tutta la pietà comunque, il fatto di persone che vadano in carcere non può costituire motivo di esultanza per nessuno”. “Sebbene abbiano meditato un castigo, in quanto esseri umani soffrono”, ha aggiunto il legale, quindi a prescindere non ci sarebbero nè vinti nè vincitori a sua detta.

