Omicidio Cerciello Rega, via al terzo processo d’appello per Gabriel Hjorth, il ragazzo italo americano imputato insieme all’amico Finnegan Lee Elder per l’aggressione con coltello che causò la morte del vicebrigadiere avvenuta a Roma nel luglio del 2019. La Cassazione dovrà valutare se concedere un nuovo sconto di pena, dopo quello accordato già in secondo grado che aveva stabilito i domiciliari, che sta già scontando nella villetta della nonna a Fregene, con una condanna a 11 anni e 4 mesi che dopo la nuova sentenza potrebbe ridursi ulterioremente.

L’accusa per lui infatti era stata di concorso in omicidio, a differenza dell’altro ragazzo che invece era stato ritenuto principale responsabile come esecutore materiale del delitto. Oltre a questo saranno riaperte le ipotesi, riascoltando anche i testimoni chiave della vicenda, come sul fatto che i due ragazzi, come hanno da sempre dichiarato, non sapevano effettivamente di trovarsi davanti a rappresentanti delle forze dell’ordine ma credevano di avere a che fare con gli spacciatori che precedentemente avevano venduto loro aspirina al posto della cocaina.

Omicidio Cerciello Rega nuovo possibile sconto di pena a Gabriel Hjorth, la vedova: “Giustizia solo con la prima sentenza”

Riapre nuovo processo d’appello per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a colpi di coltello dai due ragazzi americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Hjorth. Mentre per il primo già la pena era stata dimezzata a 15 anni per omicidio, per il secondo reputato responsabile in concorso, sarà ora la Cassazione a valutare un nuovo sconto che potrebbe ridurre ulteriormente gli anni da scontare ai domiciliari.

La notizia è stata commentata dalla vedova di Cerciello, che attraverso il suo legale ha voluto sottolineare: “Non parlo di questo nuovo ricorso, per quanto mi riguarda la giustizia era stata fatta solo con la sentenza di primo grado e con la medaglia al valore civile conferita da Mattarella” aggiungendo poi che in tutto questo tempo nelle varie udienze i giudici hanno già avuto modo di capire come si sono svolti i fatti dichiarando: “Da vedova di un valoroso servitore dello Stato rispetto le sentenze, ma tutto ciò che è avvenuto dopo, non merita un mio commento“.

