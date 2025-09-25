A Dentro la notizia e La vita in diretta ci si è soffermati sull'omicidio di Cinzia Pinna, per cui l'imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato

Il giallo di Ciniza Pinna ieri durante i talk pomeridiani di Dentro la notizia e La vita in diretta. La 33enne è stata purtroppo ritrovata senza vita, in una tenuta dell’imprenditore Emanuele Ragnedda, noto vinicolo sardo che si fregiava di vendere “Il vino bianco più caro d’Italia”. Dentro la notizia ha raggiunto una ragazza che ha visto Cinzia Pinna poche ore prima della scoperta – purtroppo – del suo cadavere. L’ha descritta così: “Era simpatica, estroversa, molto tranquilla, mi è rimasta impresso la sua risata, contagiosa”.

Antonietta Gargiulo, sopravvissuta alla strage del marito/ "Chiedo giustizia come vittima di femminicidio"

“Cosa può essere successo? Si sentiva in giro questa voce per Palau – ha continuato – c’era stata una colluttazione in un locale, una persona aveva lanciato una bottiglia ma non sappiamo se fosse questa ragazza o meno, e si pensava che se fosse stata questa ragazza magari si stava nascondendo perchè i carabinieri la stavano cercando anche per paura di qualche rivalsa da parte di chi era stato colpito, adesso invece la situazione è proprio brutta, perchè è una ragazza di 33 anni e che ha la vita davanti, io mi auguro sia viva e che si stia nascondendo, me lo auguro con tutto il cuore”.

Morte Andrea Prospero/ Studente accusato di istigazione al suicidio chiede patteggiamento, rinviato processo

OMICIDIO CINZIA PINNA, FERMATO EMANUELE RAGNEDDA DOPO FUGA IN BARCA

La 33enne Cinzia Pinna è stata trovata senza vita dopo le indagini del Ris di Cagliari e dopo che Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio. Stava tentando la fuga in barca ma è stato fermato dalle forze dell’ordine e quindi portato in caserma. Giallo attorno alla figura di un 26enne di Milano che lo stesso imprenditore avrebbe tirato in ballo, indicandolo come colui che ha occultato il cadavere della 33enne, ma che per gli avvocati è totalmente estraneo ai fatti.

“Non c’entra nulla – ha raccontato uno dei legali a La Vita in Diretta – non si conoscono, non è un dipendente, ci auguriamo che venga quanto prima chiarito il suo ruolo assolutamente nullo in questa vicenda, bisogna attendere anche la procura, credo anche che si aprirà un procedimento per calunnia, non sappiamo ancora nulla”.



Sharon Verzeni/ Avvocato Moussa Sangare: “Dice di essere innocente, dna sulla bici è misto...”

OMICIDIO CINZIA PINNA, LE PAROLE DI UN ALTRO AVVOCATO DEL 26ENNE MILANESE

Un altro avvocato ha aggiunto: “Il Ragnedda ha tirato in ballo il nostro assistito dicendo che aveva occultato il cadavere sbarazzandosene dopo averlo buttato già da una scogliera in mare, successivamente avrebbe confessato il delitto facendo ritrovare il corpo nella sua tenuta di 170 ettari quindi smentendo la sua prima versione”.

“I due avevano rapporti di mera conoscenza – ha precisato ancora il legale del 26enne – si frequentavano solo perchè frequentavano gli stessi locali, non era un dipendente, quei giorni non l’ha neanche frequentato, non capiamo perchè”. Resta anche un’altra grande domanda, perchè Cinzia Pinna è stata uccisa? Tutte domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta, con le indagini che proseguono dopo la svolta delle ultime ore: speriamo che si possa arrivare alla parola fine a breve.