Omicidio Cinzia Pinna, Ris a Conca Entosa per ricostruire la scena del crimine. I dubbi su fidanzata di Emanuele Ragnedda: dal telefono al divano

Nuovo sopralluogo del Ris di Cagliari nella tenuta di Emanuele Ragnedda, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, insieme al medico legale Salvatore Lorenzoni e all’entomologa Valentina Bugelli.

Gli elementi raccolti finora non coincidono con la versione fornita dal 41enne, per cui gli inquirenti hanno deciso di procedere con nuovi approfondimenti, ad esempio per chiarire la posizione precisa in cui si trovava la vittima al momento dell’omicidio e cercare riscontri sulla compatibilità delle ferite con quanto raccontato dall’imprenditore, che sostiene di aver reagito dopo un’aggressione con coltello.

Il sopralluogo a Conca Entosa è durato circa due ore ed è servito a ricostruire in modo dettagliato le fasi del femminicidio. Ad esempio, è stato riposizionato il divano che, dopo il delitto, era stato spostato – forse per cancellare le tracce di sangue. Inoltre, sono state utilizzate delle sagome per ricostruire le posizioni dei protagonisti della vicenda.

OMICIDIO CINZIA PINNA, PARLA IL LEGALE DI ROSAMARIA ELVO

L’avvocato Francesco Furnari, che assiste la compagna di Ragnedda, indagata per favoreggiamento, ha dichiarato che la sua cliente non era presente sulla scena del crimine né ha aiutato il fidanzato a occultarlo. Rosamaria Elvo, infatti, non avrebbe notato nulla di anomalo rispetto a quanto le aveva riferito Ragnedda, il quale le avrebbe detto di voler sparare a un cane che si era introdotto nella proprietà.

In merito al cambio del divano, il legale ha precisato di aver fornito i tabulati telefonici alla procura, chiarendo che la sua assistita non ha effettuato alcun ordine ma era soltanto presente al momento della consegna. Nel frattempo, è stato nominato l’ingegnere Paolo Dal Checco, esperto informatico, a cui sono state affidate indagini difensive per dimostrare che Rosamaria Elvo non si trovava con il compagno al momento del delitto.

Per quanto riguarda il cellulare, la donna si sarebbe limitata a consegnarlo al compagno, che ne era sprovvisto da settembre.

Pertanto, non sarebbe stata lei ad acquistare materialmente il divano, ma era presente a Conca Entosa al momento della consegna.

Comunque, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per le indagini, considerate le analisi disposte dagli inquirenti per chiarire la dinamica dell’omicidio di Cinzia Pinna – ancora privo di un movente certo – e verificare la credibilità della confessione di Emanuele Ragnedda.