A La vita in diretta parla Teresa Rapuano, sorella maggiore di Ciro Rapuano, 59enne ammazzato dalla moglie in quel di Napoli: cos'ha detto

La vita in diretta torna sull’omicidio di Ciro Rapuano, il 59enne ammazzato in casa dalla moglie, Lucia Salemme, in quel di Napoli. La famiglia della vittima punta il dito contro la donna, detenuta nel carcere di Secondigliano, ma anche contro Manuela, la figlia minore della vittima, che a detta dei parenti, non sarebbe intervenuta in difesa del papà nonostante abbia di fatto sentito l’omicidio, essendo lei in un’altra stanza della stessa casa al momento del brutale assassinio, ricordiamo, portato a termine con ben 107 coltellate.

Il talk di Rai Uno ha parlato con Teresa Rapuano, sorella maggiore della vittima, che ha esordito così: “Manuela devi dire la verità – dice rivolgendosi alla nipote – siete state complici tutte e due, avete ucciso mio fratello, avete fatto male i conti ma quando spendevi i soldi non vedevi il sudore di mio fratello?”, riferendosi ai soldi che a suo modo di vedere sarebbero stati sperperati dalla nipote, argomento su cui poi tornerà nel corso dell’intervista.

“Hai detto che tua mamma era un mostro, lo sei pure tu – ha proseguito Teresa – a Lucia Salemme cosa devo dire, cosa si può dire ad un’assassina? Ma non è stata solo lei. Prego a Gesù che abbiano almeno stordito mio fratello così non ha sofferto ma ho un chiodo fisso, secondo me lui era cosciente fino all’ultimo respiro e avrà anche cercato aiuto”.

OMICIDIO CIRO RAPUANO, TERESA: “ERA VENUTO DA ME UN GIORNO DISPERATO”

Secondo quanto riferisce il programma di Rai Uno, un mese prima della morte Ciro Rapuano aveva raccontato a sua sorella che gli erano spariti i soldi: “Era venuto da me, gli occhi parlavano, gli chiesi se avesse qualche problema, poi si è messo a piangere appoggiato alla macchina e mi ha detto che stavano sperperando tutti i sacrifici, mamma e figlia. Quanti soldi erano? 430.000 euro ha detto mio fratello. Dove li teneva? I lo so dove ma non ve lo posso dire”.

Secondo Teresa quei soldi erano stati messi da parte per acquistare una casa ai nipoti ma quando Ciro Rapuano è andato a prelevarli per l’acconto, ha scoperto l’ammanco: “Andò a prenderli per pagare questa villetta e non li ha più trovati. Lui aveva messo i suoi guadagni in delle buste ma erano vuote. Mio fratello disse che avrebbe dato i soldi spiccioli a moglie e figlia – ha continuato Teresa, riferendosi al fatto che voleva centellinare i soldi della compagna e della figlia – la figlia aveva 3.000 euro al mese, Manuela, ve l’ha detto o no?



OMICIDIO CIRO RAPUANO, TERESA: “GLI HANNO SPERPERATO I SOLDI”

“Una del quartiere lo chiamò un giorno e gli chiese che cosa stesse combinando la figlia, che stava facendo troppe spese, e quando ha fatto il video alla Pretty Woman lo ha fatto per fare i dispetti all’altra sorella (Valentina, la figlia maggiore, che si è schierata invece dalla parte del padre ndr)”. Zia Teresa conclude dicendo: “Quella era una casa dei mostri, mio fratello viveva fra due demoni: me l’hanno ucciso prima mentalmente e poi fisicamente. Avevo un po’ di cuore, adesso è di pietra, è un dolore interminabile che mai passerà, camminerò pietra su pietra fino a quando non avrò la giustizia divina”, conclude.

Ricordiamo che Lucia Salemme, quando ha avvertito i soccorsi, ha riferito di essere stata aggredita e in seguito ha spiegato che in precedenza era stata maltrattata. Evidentemente però gli inquirenti non credono alla sua versione, tenendo conto che è ancora in carcere, mentre si sta battendo la pista dei soldi: probabile che fra marito e moglie vi fossero dei dissidi su come utilizzare questi 430mila euro? Forse davvero Ciro Rapuano voleva spenderli per i nipoti, mentre la moglie avrebbe probabilmente avuto altri interessi, di conseguenza lo avrebbe ucciso: al momento sono solo ipotesi.