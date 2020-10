Omicidio Daniele De Santis e Eleonora Manta/ Killer: “Premeditato già da agosto”

Omicidio Daniele De Santis e Eleonora Manta, arrivando importanti aggiornamenti grazie alla confessione del killer Antonio De Marco. La tragedia di Lecce ha scosso l’opinione pubblica per violenza ed efferatezza, l’infermiere 21enne ha ammesso di aver ucciso i due giovani per una delusione d’amore. Come riportato dai colleghi di News Mediaset, lo studente di Casarano ha spiegato agli inquirenti: «È stato un mix di tante cose. A volte venivo assalito da crisi di rabbia, avevo crisi in cui scoppiavo a piangere all’improvviso. Mi sentivo solo. Come vuoto e solo, e non riuscivo a controllare i pensieri». Ma questa non è l’unica novità degna di nota giunta dall’interrogatorio del killer: De Marco ha chiarito di aver premeditato il duplice omicidio già da agosto, quando viveva ancora con Daniele e Eleonora.

OMICIDIO DANIELE DE SANTIS E ELEONORA MANTA: LA CONFESSIONE DEL KILLER

Antonio De Marco ha parlato poi del giorno che ha preceduto l’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta: il 21enne ha dichiarato di aver avuto delle crisi, con tanto di gesti autolesionistici. «Ci sono stati dei momenti in cui magari sono stato tentato di rubare magari qualche farmaco dall’ospedale, ma non l’ho fatto. Ho preso solo una scatola di Xanax. Forse per uccidermi, per farmi del male», le sue parole riportate da Tg Com 24. Lo studente non ha fornito una risposta precisa e convincente per quanto concerne il movente del duplice omicidio, ma sono venute a galla delle delusioni d’amore, per la precisione due: «Un amore non corrisposto? Sì, un paio di mesi fa qui a Lecce. Una compagna di corso. Non ci sono uscito, ci frequentavamo nell’ambito universitario, ma lei mi ha detto che dovevano restare amici». Poi, incalzato dalla pm Maria Consolata Moschettini, ha rivelato un nuovo episodio risalente a qualche anno fa.



