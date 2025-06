Il giallo di Denisa a Chi l’ha visto, l’escort romena che è stata trovata in un casolare abbandonato di Montecatini Terme negli scorsi giorni, dopo essere sparita a metà maggio. Il talk di Rai Tre ha provato a vederci più chiaro sulla vicenda che al momento vede arrestato un 32enne di nazionalità romena, incastrato dalle telecamere: ha fatto tutto da solo o ha avuto dei complici? Denisa sarebbe stata rapita dal residence di Prato nella notte fra il 15 e il 16 maggio scorso, e portata a diversi chilometri di distanza: chi c’è dietro questo sequestro e questo presunto omicidio?

Fra gli indagati vi sarebbe anche Marco Crocitta, un avvocato calabrese che era stato contattato dalla mamma di Denisa nei giorni della scomparsa della ragazza, e che secondo chi indaga potrebbe aver organizzato il rapimento. Ai microfoni di Chi l’ha visto racconta: “Io indagato? Le dico con molta serenità che mi è arrivato un avviso di garanzia per sequestro di persona in concorso con ignoti, notificato il 29 maggio 2025. Non sono stato convocato per lasciare il dna, al momento no, se la procura ha bisogno di qualsiasi cosa io corro e vado da loro”.

DENISA, L’AVVOCATO CROCITTA: “NEI GIORNI DELLA SCOMPARSA…”

Crocitta prosegue, dicendo di essere altrove nei giorni della sparizione della povera Denisa: “Basta che incrociano questo mio numero con il numero di cellulare della ragazza, basta un esame dei tabulati, Marco Crocitta fa Sardegna-Roma in aereo, poi Reggio Calabria, io ero a Reggio Calabria quei giorni”. Quindi precisa: “Nessuno mi ha chiesto un alibi, attenzione, ma quando ho letto la notizia che l’avvocato che ha cercato di dare un aiuto anche per ragioni morali, è invischiato in questa vicenda, allora sono andato a controllare”.

L’avvocato prosegue: “Io sono avvezzo a ben altri sistemi, seguo un circuito legale, autore di un rapimento… per fare un rapimento ci vuole Totò Riina. Io avrei detto che le avrebbero rotto i denti, poi da altre parti si parla di prostituzione e che fossi ossessionato”. Poi ha proseguito: “Se avessi mai saputo che fosse viva avrei chiamato i carabinieri, io ho massimo rispetto verso tutti e le istituzioni, ma questa cosa mi ha stravolto la vita, ho difeso molte donne vittime di violenza e bimbi vittime di pedofili, questo è Marco Crocitta”.

DENISA, L’AVVOCATO CROCITTA: “SUA MAMMA MI HA CHIAMATO…”

L’avvocato spiega di non aver mai visto ne parlato con Denisa: “Io non ho mai conosciuto questa ragazza, mai avuto alcuna forma di interazione con lei, non conosco la ragazza che mi accusa, escludo anche di essere un cliente di escort, quindi non so come questa cosa sia venuta fuori. Quando la mamma di Denisa mi ha chiamata le ho detto che l’avremmo trovata, nel senso di augurio, lei subito mi ha detto che l’avevano presa, era confusa e non riusciva a darmi indicazioni, mi aveva dato indicazioni sulla camera. Mi disse che mancavano le valigie, che la copertina aveva la pipì e poi mi ha detto che le scarpe erano in alto e lei non le avrebbe potute mettere lì, Le ho detto di non toccare niente e poi mi ha detto che Denisa aveva con se 5.000 euro”.

Resta il giallo di due uomini che sarebbero stati avvistati fuori dalla casa di Denisa pochi giorni prima della sparizione e del possibile omicidio. La madre spiega che la figlia le aveva raccontato di due personaggi sui 40 anni che la escort avrebbe avvistato mentre portava fuori la spazzatura: sono stati lì a fissarla fino a che non è entrata in casa e poi se ne sarebbero andati via. Che le due cose siano collegate fra di loro? E’ probabile che con le prossime risultanze dell’indagine possa emergere qualche ulteriore dettaglio significativo.