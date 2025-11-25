A Storie Italiane il giallo di Eleonora Guidi, vittima di un femminicidio: il suo assassino, l'ex compagno, è libero in una struttura psichiatrica

Il dramma dell’omicidio di Eleonora Guidi a Storie Italiane. La 34enne venne uccisa dal proprio compagno Lorenzo nella loro abitazione della provincia di Firenze, e dopo una perizia psichiatrica l’assassino venne considerato non idoneo a sostenere un processo. È stata quindi disposta la misura cautelare del ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Ponte a Niccheri, dove la famiglia della povera Eleonora Guidi potrebbe incontrarlo ogni giorno.

La sorella Elisabetta, parlando con Storie Italiane, ha commentato: «Dopo un iniziale periodo di coma (Lorenzo si è gettato dal balcone dopo l’omicidio tentando il suicidio, ndr), viene operato due volte e piano piano inizia la sua ripresa e alla fine si è ripreso. Alla prima perizia è stato detto che aveva un deficit cognitivo, è stato sospeso tutto e rimandato dopo sei mesi. Dopo essere stato ricoverato al Don Gnocchi è stato trasferito presso l’ospedale di psichiatria qui della zona, libero senza restrizione alcuna».

ELEONORA GUIDI, L’AVVOCATO, LA SORELLA: “SI AGGIRA PER L’OSPEDALE…”

E ancora: «Lui si aggira per l’ospedale, prende le ascensori, prende i caffè di asporto, riceve visite. Anche nelle panchine fuori dall’ospedale, entro il perimetro dell’ospedale ma fuori, parenti e amici lo possono incontrare», denunciando il fatto che lei potrebbe «trovarmelo davanti all’ascensore. Per fortuna il bambino non l’ha mai visto».

In collegamento con Storie Italiane vi era anche l’avvocato della famiglia di Eleonora Guidi che ha sottolineato: «È stata disposta una seconda perizia che sarà depositata a metà gennaio, il tema è che lui si è ripreso al punto tale che i medici del reparto di psichiatria hanno scritto che non è un paziente psichiatrico, non ha una terapia e non ha avuto alcun episodio idoneo per quel reparto, e quel reparto non è idoneo a livello di sicurezza».

ELEONORA GUIDI, L’AVVOCATO: “I MEDICI HANNO DENUNCIATO CHE…”

Il legale ha sottolineato come lo Stato si sia prodigato per far riprendere l’assassino: «Adesso deve fare qualcosa nei confronti della famiglia, non si può continuare a sostenere che questa è una misura di sicurezza idonea. Un soggetto che sta sui social, che esce liberamente nel parcheggio, che può incontrare la gente. Pericolosità sociale? Questo è uno dei quesiti posti ai periti, che però risponderanno fra qualche settimana. Lui è in quella situazione da agosto e la denuncia è stata fatta dai medici, e in tutti questi mesi è stato mantenuto in quella struttura. Io non posso pensare che non ci fosse una struttura da un’altra parte, è sconcertante».

La vicenda di Eleonora Guidi appare quindi un vero e proprio cortocircuito: una donna uccisa in maniera brutale, con ben 24 coltellate, da una persona che non ha praticamente mai fatto un giorno di galera e che è libera di circolare nell’ospedale. Vedremo come proseguirà questa vicenda, ma la sensazione è che alla fine potrebbe essere disposta una nuova perizia per comprendere meglio lo stato psicofisico dello stesso e se sia idoneo o meno a un ricovero.