Svolta nell’omicidio di Emanuele Durante e di Emanuele Tufano, avvenuti entrambi a Napoli a cinque mesi di distanza l’uno dall’altro. La vicenda è spiegata alla perfezione dal Corriere della Sera, precisando che sono in totale 16 le persone che sono state arrestate in queste ore, con varie accuse, per i due assassini di cui sopra. Entrambi gli omicidi sono strettamente collegati visto che i due erano amici, fino a che non hanno trovato un tragico destino. Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha fatto sapere che ciò che è successo non si tratta di “ragazzate”, bensì di “camorra”.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Tufano sarebbe morto il 24 ottobre durante una “stesa”, colpito da “fuoco amico”, visto che alcuni ragazzi dello stesso gruppo lo avrebbero ucciso per sbaglio. A bordo dello scooter i giovani spararono nel rione Sanità per una classica “dimostrazione di forza”, ma poco dopo la stesa vennero intercettati da altri ragazzi di un altro clan. Di conseguenza ne sarebbe scaturito uno scontro a fuoco fra i due gruppi, e un proiettile sparato da un amico, colpì appunto Tufano, uccidendolo.

Fu una vicenda che sconvolse la città di Napoli e a cui parteciparono ben 14 ragazzi di varie età, fra cui anche sei non ancora maggiorenni, che spararono attraverso l’utilizzo di cinque diverse pistole. Dopo un’analisi approfondita delle armi utilizzate gli inquirenti sono riusciti a risalire a chi ha sparato e con quale arma, catturando quindi l’assassino di Emanuele Durante nonché tutti i suoi complici. Ciò che è emerso dalle indagini è che l’uccisione dei due Emanuele è stata strettamente collegata.

EMANUELE DURANTE, COSI’ E’ STATA DECISA LA SUA MORTE

A decidere l’omicidio sono stati quelli del gruppo camorristico Sequino del quartiere sanità, che si è ricostituito di recente dopo che alcuni affiliati sono tornati in libertà. Il problema era che Tufano era imparentato con un boss, Salvatore Pellecchia, di conseguenza quell’assassinio, anche se accidentale, non poteva restare impunito. “Durante è stato scelto come capro espiatorio”, aggiunge il procuratore aggiunto Sergio Amato, precisando che “uno di loro doveva essere sacrificato”, probabilmente scelto anche perchè il più lontano dalla catena di comando.

L’omicidio è stata quindi una dimostrazione della forza del clan, chi sbaglia paga, con la propria vita. A facilitare il compito degli inquirenti un video delle telecamere di sorveglianza (che trovate qui sotto) che riprende l’intera scena inerente l’omicidio di Emanuele Durante: si vedono dei ragazzi a bordo di uno scooter che affiancano una Smart nera, guidata appunto dalla vittima; dopo di che si nota il fuoco del colpo di pistola e il ragazzo che perde il controllo e va a sbattere contro l’auto davanti. I due in scooter scappano mentre Emanuele Durante verrà soccorso in fin di vita, per poi morire.

EMANUELE DURANTE, IL VIDEO CHE RIPRENDE L’OMICIDIO

Il video è mostrato anche da un’altra ripresa, in cui evidenzia come la Smart del ragazzo fosse ferma in coda, poi arriva lo scooter, il colpo di pistola e quindi l’auto che sbatte ormai incontrollata. Una triste vicenda di criminalità giovanile: i 14 arrestati sono accusati di omicidio, ma anche tentato omicidio, detenzioni di armi da fuoco e aggravanti con il metodo mafioso.

Le operazioni di arresto sono state eseguite alle prime luci di oggi dalla DDA anche con l’utilizzo di due elicotteri, un maxi dispiegamento di forze dell’ordine, come si usa fare nella grandi operazioni di polizia.

Quello di Emanuele Durante e dell’omonimo Tufano è solamente l’ultimo episodio di criminalità legata alla città di Napoli e dintorni negli ultimi anni, alla luce delle lunghissima scia di sangue in cui hanno perso la vita diversi ragazzi giovani e giovanissimi, a volte per motivi decisamente banali. Una situazione che preoccupa anche perchè non sembra trovare la parola fine.