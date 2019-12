Omicidio Filomena Cataldi/ La sorella: “Lo stato ci ha completamente abbandonati”

A Storie Italiane, di Rai Uno, si torna a parlare dell’omicidio di Filomena Cataldi, la donna uccisa ad agosto di un anno fa dal vicino di casa, in preda ad un raptus di follia. In studio c’è la sorella della vittima che ha raccontato come andò il tutto: “Suona il campanello di casa e trova Guilin Fang che le dice: ‘Tu vuoi sterminare la mia famiglia ma io uccido prima te’. Poi l’ha presa al collo, la buttata per terra, ha tentato di strangolarla, e poi con un mortaio le ha massacrato la testa. Io lo chiamo mostro, poi l’ha coperta con tutto ciò che trovava in casa, si è rinchiuso la porta ed è tornato di sopra, dalla moglie. E’ stata poi la moglie a dire di chiamare i carabinieri”. Il 36enne di nazionalità cinese venne quindi arrestato ma poi assolto perchè ritenuto incapace di intendere e di volere.