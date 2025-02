ASSOLUZIONE NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI FIORENZA RANCILIO

Il figlio dell’ereditiera Fiorenza Rancilio, Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, è stato assolto dalla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio della madre. I giudici, però, hanno disposto per lui una misura di sicurezza: deve stare in una Rems per 10 anni. La decisione, infatti, è legata al riconoscimento del vizio totale di mente: è totalmente infermo, quindi incapace di intendere e di volere.

Dunque, è stata accolta la richiesta della difesa, che aveva indicato come il delitto fosse scaturito dalla malattia dell’imputato, una schizofrenia paranoide. Una conclusione raggiunta anche dallo psichiatra nominato dalla procura, Ranieri Rossetti, infatti anche l’accusa aveva chiesto l’assoluzione per vizio totale di mente.

Orientamento diverso, invece, da parte di alcuni parenti di Fiorenza Rancilio, nello specifico lo zio Ermanno Camisasca e il fratello Cesare Rancilio, i cui legali hanno annullato la costituzione di parte civile, non ritenendo vi sia “alcuna forma di conflittualità” o “ragioni di natura economica“. Infatti, l’atto di costituzione era nato con l’obiettivo di approfondire questioni legate al delitto.

IL DELITTO NEL DICEMBRE 2023

La 73enne ereditiera della nota dinastia immobiliare del Gruppo Palladium era stata trovata morta nel dicembre 2023 nella sua abitazione di Milano con il cranio fracassato. Era stata colpita dal figlio, con diversi ricoveri alle spalle per i suoi problemi psichiatrici, la sera prima con un manubrio da palestra.

A trovare il cadavere era stata la domestica dell’anziana, che aveva trovato la porta chiusa dall’interno. Scesa ai primi piani dell’edificio, sempre di proprietà dell’ereditaria, aveva allertato i dipendenti. A quel punto il figlio aprì la porta. Poi è emerso che il 37enne, portato nel frattempo in ospedale per accertamenti, soffrisse di problemi psichiatrici.

ASSOLTO, MA IN REMS PER 10 ANNI

Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di aver ucciso nella loro casa di Milano la madre Fiorenza Rancilio, per i suoi legali è “la vera vittima“, visto che ha ucciso “l’unica persona che gli voleva bene” e che per lui era “un punto di riferimento“.

Ma l’imputato – hanno aggiunto i difensori – è affetto da un “male incurabile”, cronico oltre che grave, che ha spinto la “grande rabbia” insita nei suoi deliri paranoidei a puntare sulla madre come bersaglio. Dunque, l’omicidio dell’ereditiera Fiorenza Rancilio è scaturito da questa malattia, ma la sua pericolosità sociale è legata alla possibilità che tali deliri si manifestino, pur on avendo una indole aggressiva, motivo per il quale per la difesa non ci sono dubbi sulla necessità che venga “mantenuto in una situazione di alto contenimento“. Bisogna attendere 90 giorni per conoscere le motivazioni.