Omicidio Flavio Simmi, un caso irrisolto dal 2011. La vicenda torna in tv, protagonista della puntata di Detectives – Casi risolti e irrisolti, di Pino Rinaldi, in onda giovedì 27 febbraio in prime time su Rai 2. Il delitto avvenne il 5 luglio nel cuore del quartiere Prati di Roma, in pieno giorno, e a raccontare la storia è la madre della vittima, Lauretta Simmi.

Teresa Buonocore chi è: madre coraggio uccisa dopo aver denunciato chi abusò della figlia/ L'omicidio e il processo

Diverse piste, da quella passionale a quella mafiosa, si sarebbero susseguite nelle indagini sul giallo, ma la morte del 33enne, ad oggi, è ancora senza soluzione. Flavio Simmi fu vittima di un vero e proprio agguato condotto intorno alle 9:30 in via Grazioli Lante, nei pressi della sua abitazione. Due uomini in sella a una moto, il volto coperto da un casco integrale, lo avrebbero raggiunto mentre si trovava a bordo della sua auto, una Ford Ka grigia, e uno di loro avrebbe aperto il fuoco scaricandogli addosso una una raffica di colpi, ben 9, che lo avrebbero colpito al torace.

Davide Ferrerio in coma dopo pestaggio per scambio di persona/ Condanna definitiva per Nicolò Passalacqua

Omicidio Flavio Simmi, la storia a Detectives

L’omicidio di Flavio Simmi è al centro della seconda puntata del programma di Pino Rinaldi, che affronta casi risolti e irrisolti tra i più noti della cronaca nera nazionale. Alcuni mesi prima dell’omicidio, precisamente la sera del 7 febbraio 2011, Flavio Simmi sarebbe rimasto ferito in un agguato dopo la chiusura del negozio “Compro oro” che gestiva in piazza Monte di Pietà.

Secondo la ricostruzione riportata da Chi l’ha visto?, il giovane sarebbe stato assalito sotto gli occhi della madre che lo aspettava fuori dall’attività: Flavio Simmi fu avvicinato da un uomo, sempre a volto coperto, che gli sparò a una gamba e ad un braccio prima di darsi alla fuga. Una modalità simile a quella del giorno dell’omicidio, quando a entrare in azione sarebbero stati due soggetti mai identificati.

Francia, neonato ucciso a colpi di forbici/ Sospettata la madre 17enne, un video al centro dell'inchiesta