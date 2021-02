Omicidio Formia/ Lo zio di Romeo Bondanese “Rissa? No, è stata un’aggressione”

Non si dà pace la famiglia di Romeo Bondanese, il 17enne ucciso in quel di Formia due sere fa, e per cui sarebbe stato fermato un altro minorenne originario della provincia di Caserta. Oggi Storie Italiane, programma di Rai Uno, ha intervistato lo zio della vittima, che rimanda al mittente l’accusa di rissa, spiegando senza troppi giri di parole: “Non è una rissa è un aggressione, di questo si è trattato, non c’è stata nessuna rissa”.

Quindi spiega come sono andate le cose: “Mio nipote è stato apostrofato, era giù alla darsena, e stato apostrofato e invitato a salire; è salito per capire e nel momento in cui è arrivato qui, dopo aver percorso delle scale è stato immediatamente aggredito. Le mi dice di quale rissa parliamo? Cos’è? Non è una rissa è un aggressione”. Il parente della giovane vittima non è però a conoscenza dei motivi per cui sarebbe nato questo ‘alterco’: “Non so per quali motivi, ce li spiegheranno gli inquirenti”.

OMICIDIO FORMIA, LO ZIO: “NON VOGLIAMO VENDETTA MA VERITA’”

Sull’indiscrezione circa il fatto che i soccorsi siano arrivati in ritardo: “I soccorsi arrivati in ritardo? Era il giorno di carnevale quindi il traffico, le situazione contingente, hanno impedito all’ambulanza di arrivare con quella celerità che nella fattispecie sarebbe stata necessaria, i soccorsi andavano fatti immediatamente, andava tamponata questa ferita con degli stracci, con dei vestiti, con la pressione stessa delle mani, questo ragazzo andava portato immediatamente all’ospedale”. A riguardo si parla addirittura di persone che avrebbero filmato il povero Romeo Bondanese mentre si stava dissanguando a terra. “Non vogliamo infierire su nessuno – conclude lo zio del 17enne assassinato a Formia – la famiglia non vuole nessuna vendetta, mia cognata e mio cognato non sono desiderosi di vendetta, ma vogliono solo sapere la verità, vogliono capire perché non hanno più un figlio oggi, e voglio capire anche io perchè oggi non ho più un nipote che per me era come un figlio”.



