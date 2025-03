Iniziano a delinearsi sempre più chiari i contorni dell’omicidio di Franco Bergamin trovato dagli inquirenti morto in un armadio della sua stessa abitazione chiuso all’interno di un paio di sacchi della spazzatura in quel di Limena, alle porte di Padova: un vero e proprio giallo che è stato preso dipanato dagli inquirenti visto che lo scorso giovedì l’ex coinquilino della vittima – il 41enne Alessio Battaglia – è stato arrestato, rendendo poi durante l’interrogatorio una piena confessione e un dettagliato racconto (creduto solo in parte dagli inquirenti) di quanto accaduto; mentre resta ancora un mistero il movente dietro all’omicidio di Franco Bergamin.

Partendo dal principio, il ritrovamento del corpo di Franco Bergamin risalirebbe alla giornata del 5 marzo quando i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Limena allertati dal cognato della vittima che non riceveva sue informazioni da qualche giorno: il corpo dell’80enne era conservato all’interno di alcuni sacchi della spazzatura con le caviglie legate da fascette, chiuso in un armadio in una stanza la cui porta d’ingresso era stata ricoperta da nylon e nastro adesivo; il tutto con numerosi profumatori per ambienti sparsi in giro per casa che servivano a coprire il forte odore di decomposizione.

Omicidio di Franco Bergamin: la confessione di Alessio Battaglia e i dubbi sul movente

Quasi immediatamente gli inquirenti per la morte di Franco Bergamin hanno posto i riflettori su Alessio Battaglia che in quell’abitazione ci viveva da un paio di anni, insospettiti dal racconto di alcuni vicini che avevano parlato di una lite e di forti rumori attorno al 22 febbraio e – forse soprattutto – dal fatto che l’uomo fosse sparito nel nulla: individuato grazie alla testimonianza della sua compagna, è stato infine arrestato un paio di giorni fa con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Dal conto suo, durante l’interrogatorio Battaglia ha confessato di aver ucciso Franco Bergamin, raccontando che tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite al termine della quale sarebbe scoppiata una colluttazione culminata con la rottura del collo dell’80enne: dopo averlo chiuso nell’armadio, per alcuni giorni avrebbe continuato a vivere in quell’abitazione con la compagna (ritenuta completamente estranea ai fatti) prima di rifugiarsi a casa di un altro amico (anche lui estraneo al delitto); mentre resta da capire il movente che secondo gli inquirenti potrebbe essere di natura economica con la volontà di incassare la sua – esigua – pensione dissimulandone la morte.