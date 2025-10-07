A Dentro la notizia si parla dell'omicidio di Gabriela Trandafir e della figlia Renata: in studio vi era la sorella Elena, ecco il suo racconto

Gabriela Trandafir venne uccisa dal marito, assieme alla figlia, tre anni fa: un duplice femminicidio che fece discutere, in quanto l’uomo, l’imprenditore ed editore Salvatore Montefusco, non fu condannato all’ergastolo in primo grado, sentenza poi rivista lo scorso 15 settembre, con appunto il “fine pena mai”. Ieri Elena Tiron, la sorellastra di Gabriela, era ospite negli studi di Dentro la notizia, su Canale 5, e ha commentato le pagine di una sorta di manoscritto che la sorella aveva scritto, in cui spiegava che non avevano ascoltato le sue denunce.

Secondo quanto emerso, sembra che i carabinieri le suggerissero di non denunciare, circostanze ovviamente da confermare: “Le suggerivano di non denunciare? È andata così – le parole della donna in studio – io so solo che loro hanno chiesto per un anno e mezzo aiuto ai carabinieri, ma tutti si sono girati dall’altra parte, non hanno mai avuto aiuto. Non le credevano? Proprio per questo registravano tutto, per dimostrare quello che succedeva. Anche i figli subivano violenze, anche Renata (la ragazza uccisa, n.d.r.) ha subito tanto e, quando ho visto questo manoscritto, mi si è risvegliato tutto e ho provato tanto dolore: rivivo quei momenti in cui loro chiedevano aiuto ma gli veniva negato”.

OMICIDIO GABRIELA TRANDAFIR, LA SORELLA: “COME UN FILM HORROR”

E ancora: “Era un film dell’orrore? In una telefonata si sentono le urla mentre l’ammazza. Di Montefusco mi diceva che era un padre padrone, che le negava tutto: lei non poteva avere amici, doveva essere da sola, non poteva avere nessuno, doveva restare chiusa lì”.

In studio, a Dentro la notizia, vi era anche Barbara Iannucelli, l’avvocata che assiste la famiglia di Elena Tiron, e che ha raccontato: “Il ragionamento è questo: io vorrei che questa storia venisse raccontata all’infinito. L’episodio è avvenuto il 13 giugno 2022, quando nel 2019 lo Stato ha introdotto il Codice rosso, che evoca un colore che vuol dire un allarme che deve suonare forte quando una donna denuncia”, ma evidentemente con Gabriela non è successo.



OMICIDIO GABRIELA TRANDAFIR, IL RITROVAMENTO DEL MANOSCRITTO

Quei tre fogli scritti a mano con una penna blu sono stati rinvenuti quasi per caso in casa della vittima, a circa due anni e mezzo dal suo assassinio. Elena Tiron li ha così consegnati a Gianluigi Nuzzi, ricordando che la sorella aveva denunciato per ben tredici volte le violenze e i maltrattamenti subiti da Salvatore Montefusco, ma nessuno l’ha aiutata, sottovalutando quindi la pericolosità di quell’uomo.

Quella lettera risale a pochi giorni prima di essere stata ammazzata e, soprattutto, punta il dito nei confronti di un carabiniere di Castelfranco che non l’avrebbe ascoltata e che ora risulta essere sotto indagine. “Il maresciallo mi ha convinta a non sporgere denuncia contro mio marito” – scriveva Gabriela – aggiungendo che il marito le diceva spesso di avere amici nelle forze dell’ordine: una vicenda che dovrà essere chiarita.