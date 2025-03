Un po’ di tensione ieri sera in studio a Quarto Grado, mentre si trattava il giallo di Garlasco, fra il conduttore Gianluigi Nuzzi e l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Si parlava di alcune telefonate di Alberto Stasi nei confronti di Chiara Poggi pochi giorni prima dell’omicidio, chiamate un po’ sospette, con l’ingegner Reale che ha cercato di fare luce su questi eventi. “Veda ingegnere lei fa delle domande – le parole dell’avvocato De Rensis rivolgendosi proprio a Reale, ingegnere consulente della famiglia Poggi ospite di Quarto Grado – io devo parlare se no mi interrompe sempre… lei fa delle domande che un avvocato corretto come me non può rispondere. Quando saremo soli e senza l’indagato che merita il massimo rispetto le dirò cosa penso su tutte le telefonate. Oggi io sono volutamente silente perchè essendo un avvocato difensore io devo garantire ad un indagato come il presente signor Sempio l’ampia facoltà di dire tutto ciò che vuole senza che io mi permetta di argomentare, quindi il mio silenzio è soltanto dovuto al rispetto dei ruoli, la prima volta che saremo in qualunque trasmissione senza la presenza dell’indagato vedrà che le risponderò”.

A quel punto il conduttore Gianluigi Nuzzi si è un po’ adirato, alzando un po’ la voce e dicendo: “Si però avvocato, mi perdoni, io l’ho invitata e sono contento che lei e qua. La domanda dell’ingegner Reale non era su Sempio, quindi Sempio è come se non ci fosse”. L’avvocato di Stasi ha quindi replicato: “Alberto Stasi ha chiarito la natura di quelle telefonate, è condannato in via definitivo”, e Nuzzi replica: “Mi scusi, come non vuole essere interrotto mi auguro abbia la stessa cortesia di non interrompermi“, per poi aggiungere: “Le stavo chiedendo cortesemente che dice che non ci sono questi squillini e sta chiedendo ragione di quelle telefonate fra le 9:20 e le 13:00, essendo i due a pochi chilometri di distanza, le sta chiedendo delle delucidazioni, Sempio non c’entra nulla”. De Rensis: “La mia risposta è semplice, Alberto Stasi è condannato per la giustizia italiana, un processo l’ha acclarato e io non devo rifare quel processo ma presto parleremo della seconda indagine”. Nuzzi ha chiosato: “Va bene”, riportando poi la situazione alla normalità.

GARLASCO, NUZZI VS DE RENSIS: “MI RISPONDE IN MANIERA DOROTEA”

Che il clima fosse “particolare” fra il conduttore e De Rensis lo si era già capito fin dai primi minuti del blocco Garlasco, quando il giornalista aveva incalzato l’avvocato di Alberto Stasi sul dna: “Io direttore – disse – ritengo che se commentassi le parole del signor Sempio… preferisco avere come interlocutore la mia collega e il mio collega, è giusto che il signor Sempio in tutte le sedi esprima ciò che ritiene, io in questo momento non ho un commento da fare. La revisione è per noi un punto in questo momento che non è prendiamo nemmeno in considerazione siamo molto concentrati nell’osservare questa seconda indagine da spettatori interessati”.

Il dottor Capra ha poi fatto a pezzi l’impostazione della difesa sulla dna: “Non ho motivo di dubitare sulle sue parole”, replica l’avvocato e Nuzzi lo incalza: “Avvocato mettiamo un po’ di risposte, mi sta rispondendo in maniera un po’ come si diceva una volta dorotea… Capra che è un genetista e che è uno scienziato affermato sta dicendo che un conto è banana e un conto ananas mentre voi avete un luminare tedesco che sta dicendo il contrario quindi chi sbaglia?”. De Rensis ha replicato: “A mio modesto avviso sono contento di ciò che ha scritto il dottor Ever, il dottor Ricci”, Nuzzi: “Ha fatto un bagno di bontà prima di venire qui in studio”, ma De Rensis: “Io rispetto tutti e non sono nessuno per dire che Capra ha sbagliato, ma secondo me il dottor Ever merita fiducia” e Nuzzi ha chiosato sorridendo: “Va bene”.

GARLASCO, NUZZI VS DE RENSIS: “GLI HA UCCISO LA CUGINA!”

Altro momento di tensione verso la fine del blocco, quando si parlava della recente intervista di Stasi con l’inviata di Pomeriggio Cinque: “Non permetto al dottor Reale – dice De Rensis – di muovere qualsiasi punto sul percorso carcerario di Stasi e se ritiene che vi sia qualcosa di non corretto deve rivolgersi all’autorità competente. Venire in tv e fare riferimento a pranzi e altre cose come se Alberto Stasi fosse un vacanziero mi fa molto dispiacere perchè non è l’atteggiamento paritario verso Sempio. L’ingegner Reale quando parla del detenuto Stasi dovrebbe riflettere un po’ di più”. Nuzzi però ribatte: “Ha fatto solo una domanda e ricordiamo che Alberto Stasi gli ha ucciso la cugina (l’ingegner Reale è infatti il cugino di Chiara Poggi ndr) per la legge italiana”.

Quindi di nuovo Nuzzi: “Mi perdoni, lei ha parlato un quarto d’ora, adesso mi può ascoltare cortesemente: questo signore per cui Alberto Stasi ha ucciso la cugina l’ha sentito pontificare in tante interviste sta chiedendo se è stato autorizzato dal ministero della giustizia a questa intervista ma lei non sta rispondendo”, la risposta non convince però Nuzzi: “La ringrazio avvocato lei non risponde alle mie domande”, ha concluso.