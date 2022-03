Omicidio Gigi Bici/ Barbara Pasetti choc “evirato e ucciso da amante geloso”

Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne, madre separata, è al momento la sola persona in carcere per la vicenda di Gigi Bici. Tuttavia, la donna è stata arrestata con l’accusa di estorsione anche se risulta indagata al tempo stesso per omicidio e occultamento di cadavere di Luigi Criscuolo. Sin dall’inizio del giallo non sono mancate le contraddizioni. Il corpo del commerciale sessantenne fu rinvenuto fuori dall’abitazione della Pasetti, nascosto sotto alcuni rami ma lei aveva detto di non sapere nulla e di non conoscerlo. Eppure la Pasetti lo avrebbe ingaggiato per dare ‘una lezione’ all’ex marito che accusava di averla maltrattata e che avrebbe voluto portarle via il figlio.

Daniela Rincione: suicidio o omicidio?/ Le 3 versioni del compagno "Si è impiccata…"

Tante le versioni fornite dalla Pasetti e messe agli atti, fino all’ultima in cui paventava la presenza di un presunto amante geloso che lo avrebbe evirato ed ucciso. E’ quanto avrebbe detto ai parenti stretti, come il padre e lo stesso ex marito il giorno seguente al ritrovamento del cadavere di Gigi Bici.

Chiara Mercuri scomparsa da Ostia/ La cugina “Temiamo sia vittima di un raggiro”

Omicidio Gigi Bici: le ipotesi

Commentando le versioni finora emerse da Barbara Pasetti, il giornalista e scrittore Fabrizio Carcano, intervenuto alla trasmissione Lombardia Nera ha commentato: “Sono versioni una dietro l’altra che non hanno un minimo di legame e mi sembrano arrivare da una persona che ha uno stato confusionale evidente in tutta questa vicenda dal momento in cui ha denunciato il ritrovamento del corpo a queste rivelazioni”.

Laura Marinaro, inviata di Giallo, avrebbe la stessa idea degli investigatori: “Lei sicuramente aveva chiesto al carrozziere se conoscesse qualcuno, perché ha indicato Gigi Bici? Perché voleva picchiare il marito, diceva lei, dal momento che Gigi era stato nel giro della sicurezza. Gigi aveva bisogno di soldi perché non lavorava da un po’ di tempo. Nella sua mente contorta ha contattato questa persona, Gigi ha raccontato tutto alla compagna che non lo ha fatto desistere. Lui è andato dalla Pasetti e si è tirato indietro forse perché gli avrebbe chiesto di ucciderlo, lei lo ha ucciso e dopo esserselo tenuto per un po’ lo ha messo fuori e denunciato”.

LAURA LAURENZI, CHI È?/ "Io, imbucata ai matrimoni di Maradona e Pavarotti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA