Omicidio Gigi Bici: condannata Barbara Pasetti/ Figlia: “Scuse? Non mi interessano”

Omicidio di Gigi Bici: condannata a 16 anni Barbara Pasetti

Nella giornata di oggi si è concluso il processo, condotto con rito abbreviato, per l’omicidio di Gigi Bici, all’anagrafe Luigi Criscuolo. L’uomo, particolarmente noto nel pavese, era sparito misteriosamente l’8 novembre del 2021 e rinvenuto, il 20 dicembre dello stesso anno, cadavere in un campo nelle campagne di Calignano. Il cerchio si era presto stretto attorno a Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne dell’uomo che a gennaio di quest’anno aveva confessato l’omicidio di Gigi Bici. La donna, ora, è stata condannata a 16 anni di carcere, con l’accusa di occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione, con la condanna anche a versare un risarcimento di 100 mila euro a favore delle cinque persone costituitesi parti civili nel processo.

Il commento della figlia di Gigi Bici

Insomma, sembra che il caso dell’omicidio di Gigi Bici si sia definitivamente concluso, con la condanna a 16 anni di carcere inflitta a Barbara Pasetti, la fisioterapista dell’uomo. Le indagini era partite subito dopo la scomparsa di Criscuolo, noto nel pavese per essere il gestore di un frequentato negozio di bici, portando prima al ritrovamento della sua auto, e poi del suo cadavere, con un unico foro di proiettile sul volto, nello stesso luogo dell’auto, a distanza di circa due mesi.

L’omicidio di Gigi Bici era poi stato confessato dalla fisioterapista Barbara Pasetti che lo aveva in cura, lamentando delle presunte minacce di morto che l’uomo le avrebbe rivolto. Alla sbarra, in tribunale, la donna ha chiesto scusa ai familiari di Criscuolo, sottolineando ancora una volta la sua paura per il gesto che l’uomo avrebbe minacciato di compiere nei confronti suoi e della sua famiglia. “Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano“, ha commentato Erika, la figlia di Gigi Bici dopo il processo per l’omicidio, “l’avrei detto anche se l’avessero condannata all’ergastolo. L’unica cosa che conta è che mio padre non me le restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro”.

