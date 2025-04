Omicidio Giovanbattista Cutolo: Daniela Di Maggio, la madre del giovane musicista ucciso a Napoli nel 2023, lancia un appello alle istituzioni perché lo Stato intervenga a porre fine ad una situazione che la turba profondamente. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il ragazzo attualmente in carcere per il delitto sarebbe apparso sui social perché la nonna avrebbe pubblicato alcune videochiamate con lui.

Avrebbe quindi accesso ad un cellulare in costanza di detenzione e la mamma di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, esprime il suo dolore e la sua rabbia per quanto sta accadendo sotto gli occhi di tutta Italia. “Ci rendiamo conto dal carcere cosa esce in maniera irriverente contro le vittime e a favore dei carnefici? Dove andiamo a finire? Se lo Stato non interviene, hanno vinto loro“. Daniela Di Maggio si è rivolta al capo del Dipartimento per la giustizia minorile Antonio Sangermano, affinché sia attivato un tempestivo intervento e chi di dovere oscuri il profilo che diffonde online simili contenuti.

Omicidio Giovanbattista Cutolo, il condannato avrebbe un telefonino in carcere

Il giovane condannato per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, destinatario dello sconto di pena di un sesto dopo la condanna in primo grado con abbreviato a 20 anni e la rinuncia all’appello, avrebbe quindi un telefonino in carcere e con questo può fare videochiamate a casa.

Giogiò, promessa della musica e membro dell’Orchestra Scarlatti Young, è stato assassinato all’alba del 31 agosto 2023 in piazza Garibaldi a Napoli e l’assassino, denuncia la mamma della vittima, è libero di parlare con i familiari e sarebbe finito addirittura sui social attraverso i filmati delle telefonate postati dalla nonna.

