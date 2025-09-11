L'omicidio della giovane ucraina negli Stati Uniti sarebbe in qualche modo giustificato da BLM, il movimento Black Lives Matter

Nelle ultime ore sta circolando sui social un video riguardante la giovane rifugiata ucraina accoltellata negli scorsi giorni mentre si trovava su un mezzo pubblico da un ragazzo afroamericano, un filmato in cui una esponente di BLM, l’acronimo di Black Lives Matter, sembra quasi inneggiare alla violenza.

Nel video si vede infatti una donna dire: “Le persone oppresse hanno diritto alla violenza”, come se appunto uccidere o aggredire gli altri sia un diritto. Non abbiamo la certezza che il video sia reale, ne tanto meno che si riferisca al caso della giovane ucraina assassinata, ma fino ad oggi non è ancora stato smentito da nessuno, non c’è stata alcuna bollinatura come “fake news”, di conseguenza sembrerebbe essere tutto vero.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Chiederemo revisione processo ma aspettiamo la fine delle indagini”

Numerosi sono stati i commenti sotto al post di Mario Nawfal ed Eric Daugherty, due fra gli utenti che hanno rilanciato il video di Black Lives Matter, ovviamente tutti indignati e di “attacco” nei confronti dello stesso movimenti di afroamericani che ricordiamo, prese piede dopo la morte di George Floyd nel 2020, ucciso da un poliziotto.

Silvana Damato/ Un amico: “Un vicino ha cercato di darle uno schiaffo, l'hanno uccisa per i soldi”

RAGAZZA UCRAINA UCCISA, BLM CHOC, LA REPLICA: “SONO TERRORISTI”

“Basta con i giri di parole, basta con l’elusione della realtà. Black Lives Matter è un’organizzazione terroristica nazionale e dovrebbe essere etichettata come tale”, commenta Daugherty, un utente con un certo seguito su X.com, molto attento a tutto ciò che riguarda la politica d’oltre oceano.

Per Mario Nawfal, invece, il post di BLM è “un agghiacciante tentativo di giustificare lo spargimento di sangue”, ricordando che Decarlos Brown junior, l’assassino della povera Iryna Zarutska, fosse già stato arrestato in precedenza ben 14 volte, ma era ancora a piede libero. “Questo non solo stona con il contesto – aggiunge Nawfal – ma è pericoloso. BLM sta incitando alla violenza razziale e glorificando i recidivi”.

MAROSTICA, ACCOLTELLATA DALL'EX/ La vittima: “Temo che quando esca finisca il suo lavoro, mi vuole morta”

RAGAZZA UCRAINA UCCISA, IL POSTER BLM NELLA SUA CAMERETTA

Curiosamente sempre sul web è emerso una foto (dando per scontato anche in questo caso che l’immagine sia reale) in cui si vede la povera ragazza ucraina mentre era ancora in vita, nella sua cameretta, con appeso alla porta un postero proprio di “Black Lives Matter”, con la famosa frase “i can’t breethe”, non riesco a respirare, proferita George Floyd all’agente che gli teneva il suo ginocchio sul collo.

Quasi una sorta di scherzo del destino visto che Iryna era di fatto una “fan” del movimento nero americano, ma ha perso la vita proprio sotto i colpi violenti di un afroamericano, quello che è il principale sospettato per il suo omicidio. Il gesto di Decarlos Brown Jr ha indignato l’opinione pubblica in quanto apparso come un aggressione razzista oltre che ovviamente brutale. Lo stesso killer viene infatti ripreso mentre dice “ho ucciso una ragazza bianca”, sottolineando il colore della pelle anche se non vi fosse bisogno.