Omicidio Giusy Arena, Chivasso/ Spunta una lettera anonima: “I vicini sanno tutto”

A Mattino Cinque si torna a parlare del caso di Giusy Arena, la donna uccisa in un sottopasso di Chivasso negli scorsi giorni. Le ultime novità sono alquanto clamorose, e riguardano una lettera anonima inviata a La Nuova Periferia, secondo cui i vicini di casa di Giusy Arena saprebbero tutto: “Mercoledì scorso – le parole della direttrice del giornale – abbiamo trovato questa buca della lettera e una volta aperta l’abbiamo consegnata subito ai carabinieri, potrebbe essere utile ai fini delle indagini, è scritta a mano questa lettera e arriva da un ufficio postale di Chivasso, datata 21 ottobre, sul retro porta il mittente un inquilino di via Togliatti”.

Emanuele Canta, inviato di Mattino Cinque, ha aggiunto: “I carabinieri hanno fatto un sopralluogo importante nell’abitazione di Giusy Arena, è stata svuotata buona parte della casa, ricordiamo che era un’accumulatrice seriale, ma pare che dalla roba portata via è spuntato qualcosa di interessante. Era presente anche il fratello Angelo”. Bruno, vicino di casa di Giusy Arena, ha aggiunto: “Ieri sono stati tanti i militari impegnati nella bonifica dell’appartamento, abbiamo visto cose messe da parte e probabilmente per essere un po’ analizzate, ci sarà sicuramente da intervenire e lavorare”. Secondo l’inviato di Mattino Cinque non è da escludere ci siano anche dei contanti nella casa di Giusy Arena.

GIUSY ARENA, IL VICINO DI CASA: “NOI SEMPRE A DISPOSIZIONE”

Bruno ha poi commentato la lettera anonima: “Vivo qui da 40anni e mi sembra una lettera alquanto strana. Se questa persona dice che qualcuno sa tutto evidentemente anche lei sa, quindi è il caso di rivolgersi alle autorità come hanno già fatto tanti. E’ importante far presente che il quartiere si è messo a disposizione e sono state molte le testimonianze: se questa persona è a conoscenza di qualche fatto vada dai carabinieri”.

Insomma, un giallo che resta quello riguardante la morte di Giusy Arena, e il mistero sembra infittirsi ogni giorno che passa: tanti ancora i punti oscuri a cominciare dal movente di un eventuale omicidio, e soprattutto dall’identità del killer.

