Omicidio Giusy Arena: “Il patrigno guadagnava i milioni”/ Nuovi indizi sul tesoretto

Giusy Arena: nuove rivelazioni sul tesoretto da 60 mila euro

Una delle cose che maggiormente incuriosiscono in merito alla vicenda di Giusy Arena, “la cantante“, riguarda il tesoretto che le ha lasciato in eredità sua madre, che ammontava a circa 60 mila euro in questi giorni sono stati trovati a casa di Giusy. Il tesoretto era conservato dalla madre della cantante di Chivasso in casa e, in seguito al suo decesso, sarebbe passato nelle mani della figlia, che a suo volta avrebbe deciso di conservarlo in casa, nascosto.

Sembra che il movente dell’omicidio di Giusy Arena, freddata con tre colpi di pistola sotto un cavalcavia ferroviario, insomma, non siano di tipo economico, ma non si può neppure escludere che l’assassino della donna, intenzionato a rubarle i soldi, non abbia fatto in tempo a trovarli. Il dubbio più grosso collegato a quel tesoretto, però, riguarda la sua origine. A questo quesito ha cercato una spiegazione proprio la trasmissione di Milo Infante, che ha intervistato il signor Pino, un ex dipendente di Guerino, il patrigno di Giusy.

Pino: “Guerino faceva i milioni all’epoca”

Il signor Pino, intervistato dai giornalisti di Ore 14, in onda su Rai 2, ha raccontato un paio di retroscena inediti sulla vicenda di Giusy Arena e sull’origine del tesoretto che conservava in casa. Pino non ha dubbi che quei sordi arrivino da “Guerino”. Lui lo conosce perché “ci ho lavorato per 2 o 3 mesi, era un cottimista che prendeva i lavori e mandava i suoi 3/4 operai a farli, tra i quali c’ero io”. “Si guadagnavano tanti soldi” nel settore, confessa Pino, “ma veramente tanti, si parlava di milioni“, anche se ammette che “c’era parecchio nero, quasi il 50% era nero”.

Era Guerino, sempre secondo il signor Pino, a mantenere Giusy Arena e suo fratello, Angelo. “Li chiamava addirittura i suoi figli, e loro lo chiamavano papà“. Anche la casa in cui la madre di Giusy viveva, “l’ha comprata Guerino”, secondo Pino, e sui 60 mila euro, “magari lei (riferito alla madre di Giusy, ndr) quando lui le dava dei soldi se li nascondeva”. Infatti, secondo Pino, “era una che ci teneva tanto ai soldi, gli voleva tanto bene”, scherza Pino, raccontando comunque un’altra verità sulla famiglia di Giusy Arena.











