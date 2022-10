Omicidio Giusy Arena/ Nuova testimonianza “Giri di prostituzione, sull’eredità…”

Si torna a parlare del caso di Giusy Arena a Mattino Cinque, la donna trovata senza vita a Chivasso, uccisa da alcuni colpi di pistola. Il programma di Canale 5 ha intervistato una persona che conosceva la vittima e sua madre, spiegando: “Anche la mamma era un’accumulatrice, avevano animali, beveva, pii giravano storie di prostituzione… anche la figlia forse la faceva prostituire quando era più piccola”.

“La mamma di sicuro si prostituiva – ha proseguito, parole da cui ovviamente noi prendiamo assolutamente le distanze ma che riportiamo per dovere di cronaca – perchè venivano tutti questi ‘vecchiacci’ in bicicletta, non so chi aveva il coraggio di stare con questa povera donna”. Quindi ha proseguito: “Questo prima di trasferirsi a Chivasso, nelle case popolari dove stava lei? Si, veniva questo uomo, un brutto ceffo, una brutta brutta persona, l’aspettava fuori. Qualcuno sicuramente sapeva di questi soldi che aveva, loro lo dicevano tranquillamente”.

GIUSY ARENA: LE ULTIME DI EMANUELA CANTA E L’INTERVISTA AL VICINO BRUNO

In collegamento con il programma di Mattino Cinque da Chivasso vi era Emanuele Canta, che ha raccontato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda: “C’è una telecamera posta non distante dal luogo in cui Giusy Arena è stata uccisa che avrebbe ripreso un’auto scura andare verso il luogo dove Giusy è stata assassinata e che potrebbe essere la stessa auto in cui era a bordo un uomo che aveva litigato con lei qualche giorno prima dell’omicidio. Un’altra ultim’ora, una persona avrebbe visto la mattina dell’omicidio, Giusy a piedi con accanto un uomo e li ha visti di spalla.I carabinieri potrebbero essere vicini ad una svolta”.

Mattino Cinque ha infine intervistato Bruno, vicino di casa di Giusy Arena, che ha spiegato: “Noi non abbiamo mai visto alcun tipo di via-vai in casa sua, mai vista nessuna persona sospetta negli anni a parte queste ultime settimane dove qualche vicino ha visto questa persona fuori dalla porta e nella zona del canale. Giusy è stata vista anche sullo stradone dietro i palazzi discutere con una persona che pare essere la stessa”.











