Omicidio Hina Saleem, fratello “Mio padre è pentito”/ “Perdono? È sempre mio papà”

La vicenda di Hina Saleem, ragazza originaria del Pakistan che nel 2006 venne massacrata dal padre a Brescia perché voleva vivere all’Occidentale, è tornata in auge nella serata di ieri, mercoledì 23 giugno 2021, nel corso della trasmissione “Zona Bianca”, durante la quale è stata mandata in onda l’intervista realizzata telefonicamente dall’inviata Ilaria Dalle Palle al fratello della vittima. Proprio nei giorni in cui a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, si cerca il corpo di Saman Abbas, altra giovane che la Procura ritiene sia stata uccisa dai suoi familiari per la sua volontà di sottrarsi a un matrimonio combinato nel suo Paese natale, il programma televisivo ha deciso di indagare su quella che era stata, di fatto, la prima uccisione di questo tipo in Italia.

Rammentiamo che in quel periodo Hina lavorava in una pizzeria a Brescia e conviveva da alcuni mesi con il fidanzato, un giovane operaio, e proprio questa relazione avrebbe inasprito i rapporti tra la ragazza e la sua famiglia d’origine. La sua uccisione avvenne nella casa dei genitori a Sarezzo, dove lei fu attirata con il pretesto della visita di una parente: ad attenderla, invece, vi erano il padre insieme a due cognati e a uno zio. Fu raggiunta da una ventina di coltellate, poi il padre le tagliò la gola e la seppellì con la testa rivolta verso La Mecca.

HINA SALEEM, IL PADRE “È PENTITO, MA NON SI PUÒ CAMBIARE NIENTE”

Raggiunto telefonicamente da “Zona Bianca”, il fratello di Hina Saleem ha confermato che l’aggressione del padre ai danni della figlia è stata brutale, aggiungendo che però l’uomo “è pentito. Ha detto che ha sbagliato, ma non si può cambiare niente adesso. Non lo si può perdonare, però non si può neanche lasciare da solo un padre. Il padre è il padre”. Il ragazzo ha poi smentito il fatto che dietro alla morte di Hina vi siano ragioni di matrice religiosa: “Non c’entra niente la religione, questo lo assicuro. Ho tolto la foto di mia sorella dalla sua tomba perché aveva la canottiera ed era troppo scoperta”.

La sorellina di Hina, nata in Italia e abituata a vestirsi all’occidentale, quest’anno si sposerà in Pakistan con una persona che non ha mai visto. “Lei è d’accordo, compirà 18 anni. Non tutto dipende dalla religione”, ha chiosato il fratello.



